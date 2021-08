Hisense capitaliza ambição do Paris Saint-Germain para segundo ano de parceria

Candy Pang, diretor geral do departamento de marketing internacional da Hisense , disse: "Estamos empolgados para iniciar o segundo ano de nossa parceria com o Paris Saint-Germain, um dos clubes de maior sucesso e de crescimento mais rápido do mundo. Com o sucesso do primeiro ano, desenvolveremos nossos valores compartilhados com o clube e continuaremos a usar a parceria para criar a melhor experiência possível de visualização em casa para o Paris Saint-Germain e seus seguidores. Com os torcedores de volta ao Parc des Princes e com a série de novos jogadores de primeira linha do clube, pode-se prever uma temporada ainda mais emocionante pela frente."

Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain, comentou: "Tem sido fantástico ver o desempenho da parceria entre a Hisense e o Paris Saint-Germain em seu primeiro ano. A inovadora campanha "Detalhes Fazem a Diferença" da Hisense contou com nossos jogadores de uma forma inovadora para mostrar seus produtos e recursos de marca. Estamos ansiosos para ver a parceria se tornar cada vez mais forte este ano e ver as novas campanhas da Hisense."

Entrando no segundo ano de parceria, a Hisense fornecerá ao clube uma ampla linha de produtos inovadores e também criará um espaço para os produtos no Parc des Princes para que os torcedores interajam com eles. A marca continuará a utilizar a parceria para promover sua tecnologia inovadora, ao mesmo tempo que oferecerá aos torcedores as melhores experiências de visualização em casa.

O primeiro ano da parceria ajudou a promover uma enorme conscientização das vendas e da marca Hisense. A primeira campanha da Hisense com o clube no início deste ano, "Detalhes Fazem a Diferença", que contou com os jogadores Neymar Jr., Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera e Presnel Kimpembe, reuniu grandes compromissos em canais sociais e digitais.

A Hisense France, um mercado importante para a marca, contou com um aumento de faturamento de 101% em relação ao ano anterior a partir da parceria firmada em agosto de 2020 até o final da temporada em maio de 2021. Com crescimento total de 100% em relação ao ano anterior nas vendas de TV apenas nos primeiros seis meses de 2021, juntamente com um crescimento de seis pontos percentuais na conscientização da marca de 2020 a 2021.

Devido à popularidade mundial do clube e a seu grande contingente de jogadores sul-americanos, a parceria também gerou crescimento adicional nas vendas em toda a América do Sul. No Chile, o patrocínio apoiou o crescimento de vendas de TVs em mais de 350% em relação ao ano anterior, enquanto o faturamento de vendas de eletrodomésticos aumentou 940% em relação ao ano anterior. As unidades de vendas da América Central (Panamá) cresceram 249% em relação ao ano anterior durante o primeiro ano da parceria, de agosto de 2020 a maio de 2021, com um aumento de 499% nas vendas de TVs. Enquanto isso, a Hisense Colômbia desenvolveu parceiros de canal locais, e o escopo de negócios de mercado da Hisense Argentina também foi ampliado.

A Hisense continua a apoiar grandes propriedades esportivas em todo o mundo com sua parceria recentemente anunciada com a Copa do Mundo FIFA 2022, juntamente com seus relacionamentos com a UEFA EURO 2020 e com a Final da Liga das Nações UEFA. O patrocínio celebra a presença da Hisense no cenário mundial, com produtos exportados para mais de 160 países e regiões.

Acompanhe todas as notícias do Paris Saint-Germain e da Hisense acessando: global.hisense.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595122/KV.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595123/TVC1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595124/TVC2.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense