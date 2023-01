Hisense CES 2023: expandindo a pegada global e preparando o caminho para o crescimento contínuo

A Hisense TV alcançou um desempenho recorde em 2022, ocupando o segundo lugar em todo o mundo em relação às suas remessas de TV. Esta conquista demonstra incisivamente a dedicação da Hisense a produtos de alta qualidade, bem como sua resiliência em meio às circunstâncias desafiadoras.

Contando com um total de 66 empresas e escritórios no exterior e 31 centros de P&D, a Hisense comercializa seus produtos para mais de 160 países e regiões. Com suas aquisições de marcas como Toshiba TV, gorenje e Sanden, a Hisense levou suas operações globais a um novo nível, expandindo ainda mais suas categorias de produtos.

A Hisense também vem expandindo o negócio B2B como um novo setor em crescimento. Além disso, na tendência de desenvolvimento inteligente, a Hisense gerou a estratégia de casa inteligente, utilizando seus pontos fortes em tecnologia de telas e eletrodomésticos. "Nossa plataforma operacional de TV inteligente VIDAA e a plataforma de eletrodomésticos inteligentes ConnectLife reúnem eletrodomésticos inteligentes para criar um ecossistema conectado", disse David.

Parcerias e patrocínios globais contínuos que tornam a Hisense um nome conhecido

Foi uma longa jornada desde a primeira declaração de que "O futuro da Hisense está contando com o mercado externo" em 2004. Como uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo FIFA 2022TM, a Hisense está obtendo um crescimento sem precedentes na conscientização de sua marca. Além disso, seus patrocínios contínuos à UEFA, Paris Saint-Germain e United Football League também fizeram com que a Hisense se tornasse mais familiar aos consumidores globais, o que levou o processo de globalização da Hisense a um novo estágio.

Na coletiva de imprensa Hisense CES 2023, David Gold lembrou o expressivo crescimento da Hisense no mercado global, com investimentos em fabricação, pesquisa e desenvolvimento, aquisições estratégicas, novas parcerias e produtos de alto desempenho. Nos próximos anos, a Hisense se esforçará para avançar ainda mais, com a visão de se manter à frente das últimas tendências em áreas relacionadas a eletrônicos de consumo, monitores, eletrodomésticos, aplicações comerciais e muito mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977626/Image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977627/Image2.jpg

FONTE Hisense

