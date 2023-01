Hisense na veľtrhu CES 2023: Rozširovanie globálnej pôsobnosti a vytváranie podmienok na pokračujúci rast

Televízor Hisense dosiahol v roku 2022 rekordný výkon a v celosvetovom rebríčku sa umiestnil na 2. mieste, pokiaľ ide o jeho dodávky. Tento úspech jasne dokazuje oddanosť spoločnosti Hisense vysokokvalitným produktom aj jej odolnosť v náročných podmienkach.

Spoločnosť Hisense, ktorá vlastní celkovo 66 zahraničných spoločností a pobočiek a 31 výskumných a vývojových centier, predáva svoje výrobky vo viac ako 160 krajinách a regiónoch. Akvizíciami značiek, ako Toshiba TV, gorenje a Sanden, spoločnosť Hisense posunula svoje globálne aktivity na novú úroveň a ešte viac rozšírila svoje kategórie produktov.

Spoločnosť Hisense tiež rozširovala podnikanie v segmente B2B, novom rastúcom sektore. Okrem toho spoločnosť Hisense v rámci trendu inteligentného rozvoja vytvorila stratégiu inteligentnej domácnosti, pričom využila svoje silné stránky v oblasti zobrazovacích technológií aj domácich spotrebičov. „Naša platforma na prevádzku inteligentných televízorov VIDAA smart TV a platforma pre inteligentné domáce spotrebiče ConnectLife spájajú inteligentné domáce spotrebiče, aby vytvorili prepojený ekosystém," povedal David.

Prebiehajúce globálne partnerstvá a sponzorstvá, vďaka ktorým sa spoločnosť Hisense stáva pojmom v domácnostiach

Bola to dlhá cesta, odkedy spoločnosť prvýkrát v roku 2004 vyhlásila, že „budúcnosť spoločnosti Hisense sa spolieha na zahraničie". Spoločnosť Hisense, jeden z oficiálnych sponzorov majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2022TM, dosahuje bezprecedentný nárast povedomia o svojej značke. Okrem toho, vďaka prebiehajúcim sponzorstvám UEFA, Paris Saint-Germain a United Soccer League sa spoločnosť Hisense dostala do väčšieho povedomia globálnych spotrebiteľov, čo posunulo proces globalizácie spoločnosti Hisense do novej fázy.

Na tlačovej konferencii spoločnosti Hisense na veľtrhu CES 2023 David Gold pripomenul obrovský rast spoločnosti Hisense na globálnom trhu vďaka investovaniu do výroby, výskumu a vývoju, strategickým akvizíciám, novým partnerstvám a vysokovýkonným produktom. V nadchádzajúcich rokoch sa bude spoločnosť Hisense snažiť napredovať ešte viac s víziou udržať si náskok pred najnovším pokrokom v oblastiach týkajúcich sa spotrebnej elektroniky, displejov, spotrebičov, komerčných aplikácií a ďalších.

