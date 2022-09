Hisense e FIFA lançam programa ambiental para crianças sul-africanas

QINGDAO, China, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Hisense uniu forças com a FIFA, por meio de seu programa Football for Schools, para ajudar a aumentar a conscientização ambiental entre as crianças na África do Sul.

O Football for Schools, um programa global para tornar o futebol mais acessível e divertido para as crianças, incorporando o esporte à educação, foi lançado na África do Sul em 24 de agosto, em um evento realizado em Joanesburgo.

Nos últimos anos, as mudanças climáticas afetaram a África do Sul, o que impactou a vida das pessoas e causou a perda de muitos campos de futebol verdes. Em resposta, a FIFA colaborou com a Hisense no lançamento feito na África do Sul, esperando levar a alegria do futebol para as crianças, além de ajudar a construir um futuro mais verde e ecologicamente correto para a próxima geração.

A Hisense organizou um workshop educacional, que incluiu uma sessão interativa com crianças, treinadores e embaixadores da FIFA. A sessão personalizada forneceu às crianças mais conhecimentos e dicas práticas sobre o meio ambiente por meio de jogos envolventes. Em uma sessão divertida de perguntas e respostas, a Hisense compartilhou dicas sobre como salvar os campos que estão desaparecendo para aumentar a conscientização das crianças sobre a proteção ambiental e inspirá-las a preservar mais campos verdes. O evento terminou com os participantes, inclusive as crianças e a lenda da FIFA Yaya Touré, criando a pintura ambiental "My Dream Pitch" ("Meu Campo dos Sonhos").

A Hisense também doou dispositivos de alta tecnologia para oferecer uma experiência educacional mais agradável, como o tablet seguro para os olhos da Hisense, uma TV a laser Hisense de 100 polegadas e lousas digitais interativas.

A lenda da FIFA Portia Modise esteve presente para apoiar o projeto Football for Schools.

"Aumentar a conscientização, principalmente entre as crianças, é fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas e das questões ambientais no futuro", disse Fatimata Sidibé, diretora do Football for Schools. "O futebol é a forma ideal de fazer isso, e essa iniciativa na África do Sul, que combina diversão com educação, é um exemplo claro de como o futebol pode desempenhar um papel na melhoria da sociedade e na capacitação de crianças."

"Na Hisense, temos um compromisso com o conceito de estabelecer um ambiente de vida mais sustentável e melhor para todos por meio de nossas iniciativas e tecnologia", disse Wei Liu, gerente geral da Hisense na África do Sul e vice-presidente da Hisense no Oriente Médio e África. "Por meio dessa colaboração com a FIFA e a Hisense, conseguimos promover a conscientização ambiental global e enfatizamos o impacto das mudanças climáticas no dia a dia por meio de atividades divertidas que envolvem as crianças e criam um futuro mais verde."

Ao longo dos anos, a Hisense tem se concentrado amplamente em conceitos de desenvolvimento sustentável ESG para construir um mundo melhor. Por meio dessa cooperação com a FIFA, a Hisense melhorou ainda mais o bem-estar das crianças e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

O Football for Schools (F4S), lançado em 2019, é um programa ambicioso, que tem o objetivo contribuir para a educação, desenvolvimento e capacitação de crianças do mundo todo. O programa pretende tornar o futebol mais acessível para meninos e meninas em todo o mundo, incorporando atividades de futebol ao sistema educacional em parceria com as autoridades relevantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887974/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887975/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887976/image_3.jpg

FONTE Hisense

