Hisense i FIFA uruchamiają program ochrony środowiska z myślą o dzieciach z RPA

QINGDAO, Chiny, 1 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Poprzez program Football for Schools koncern Hisense łączy siły z FIFA, aby pomóc w zwiększeniu świadomości ekologicznej wśród dzieci w RPA.

Football for Schools, międzynarodowy program mający na celu przybliżenie dzieciom piłki nożnej poprzez włączenie jej do edukacji, został zainaugurowany w RPA w dniu 24 sierpnia br. podczas imprezy w Johannesburgu.

W ostatnich latach zmiany klimatyczne wpłynęły na Republikę Południowej Afryki, co odbiło się na życiu ludzi i spowodowało utratę wielu boisk piłkarskich. W odpowiedzi FIFA nawiązała współpracę z Hisense podczas premiery w RPA, mając nadzieję na zapewnienie dzieciom radości z gry w piłkę nożną, jednocześnie wspierając budowanie bardziej ekologicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości dla następnych pokoleń.

Firma Hisense zorganizowała warsztaty edukacyjne, które obejmowały interaktywną sesję z udziałem dzieci, trenerów i ambasadorów FIFA. Ta niestandardowa impreza dostarczyła dzieciom więcej praktycznej wiedzy ekologicznej i wskazówek poprzez wciągające gry. W ramach tury pytań i odpowiedzi w rozrywkowej formule firma podzieliła się wskazówkami dotyczącymi ratowania znikających boisk, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie ochrony środowiska i zainspirować je do ratowania kolejnych. Wydarzenie zakończyło się stworzeniem przez uczestników, w tym dzieci i legendę FIFA Yaya Touré, ekologicznego obrazu „Moje wymarzone boisko".

Hisense ofiarowała również zaawansowane technologicznie urządzenia, aby zapewnić przyjemniejsze doświadczenia edukacyjne, takie jak przyjazny dla oczu tablet Hisense, 100-calowy telewizor laserowy Hisense oraz interaktywne tablice cyfrowe.

Portia Modise, Legenda FIFA, uczestniczył w projekcie „Piłka nożna dla szkół".

„Podnoszenie świadomości, szczególnie wśród dzieci, jest kluczową sprawą w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskiem naturalnym w przyszłości – powiedziała Fatimata Sidibe, dyrektor Football for Schools. – Inicjatywa w RPA, która łączy zabawę z edukacją, jest wyraźnym przykładem na to, że piłka nożna może odegrać rolę w poprawie sytuacji społeczeństwa i upodmiotowienia dzieci".

„Koncern Hisense jest wierny koncepcji tworzenia bardziej zrównoważonego i lepszego środowiska życia dla wszystkich poprzez podejmowane przez nas inicjatywy i technologie – powiedział Wei Liu, dyrektor generalny Hisense w RPA i wiceprezes Hisense na Bliskim Wschodzie i w Afryce. – Dzięki tej współpracy z FIFA i Hisense udało nam się podnieść ogólnoświatową świadomość ekologiczną i podkreślić wpływ zmian klimatycznych na codzienne życie poprzez ciekawe zajęcia, które angażują dzieci i tworzą bardziej ekologiczną przyszłość".

Przez lata Hisense intensywnie koncentrowała się na koncepcjach zrównoważonego rozwoju ESG, dążąc do budowania lepszego świata. Dzięki współpracy z FIFA firma jeszcze bardziej przyczynia się do poprawy samopoczucia dzieci i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Uruchomiony w 2019 roku program Football for Schools (F4S) to ambitny projekt, którego celem jest przyczynienie się do edukacji, rozwoju i wzmocnienia pozycji dzieci na całym świecie. Jego założeniem jest uczynienie piłki nożnej bardziej dostępną dla chłopców i dziewcząt na całym świecie poprzez włączenie zajęć piłkarskich do systemu edukacji we współpracy z odpowiednimi władzami.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1887974/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1887975/image_2.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1887976/image_3.jpg

