Hisense e Leica se unem para elevar o setor de TVs a Laser a novos patamares

Nos últimos anos, a Hisense tem buscado maneiras de promover o setor de TVs a Laser, e a Leica Camera tem expandido para o campo de projeção de TVs a Laser. As duas marcas gigantes decidiram se unir para um maior desenvolvimento do setor de TVs.

Ao assumir as razões para essa cooperação, Matthias Harsch, diretor executivo da Leica Camera AG, disse que a Leica tem interesse em entrar no mercado de TVs a Laser em forte crescimento, mas isso não teria sido possível sem a Hisense, já que se tornou pioneira global na área de TV a Laser com 1.700 patentes relacionadas.

Há muito tempo, a Hisense percebeu que a importância da parceria e do trabalho com a Leica está alinhada com suas próprias necessidades de desenvolvimento. A tecnologia óptica superior da Leica permite que as Laser TVs da Hisense ofereçam imagens mais nítidas e detalhadas, o que pode estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento adicional de seu home theater e das Laser TVs de foco curto.

A Leica exibiu sua TV a Laser, Leica Cine 1, no Hisense Booth na CES 2023

Com seu inovador laser triplo-RGB alimentado pela tecnologia de Laser TV da Hisense, a Leica Cine 1, exposta na CES 2023, utiliza a experiência em lentes de projeção Leica e a tecnologia Leica Image Optimization (LIOTM) para otimizar a qualidade da imagem e oferecer uma ótima experiência de visualização cinematográfica. Nos próximos anos, a Hisense e a Leica desenvolverão mais tecnologias para um patamar mais alto de qualidade de imagem Premium, tornando o setor global de TVs a Laser mais dinâmico.

Com a experiência óptica da Leica, a Hisense mira na expansão ainda maior de sua influência global como uma empresa internacional. Como o Dr. Liu Xianrong, diretor científico e gerente geral da Hisense Laser Display Co.Ltd. observou: "A combinação do charme único da tela a Laser e da qualidade de imagem tradicional da Leica pode oferecer uma melhor experiência de visualização aos consumidores".

