Hisense está entre as dez principais marcas globais chinesas pelo 5º ano consecutivo da BrandZ™

QINGDAO, China, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Em 10 de maio, em um evento em Shenzhen, a KANTAR e a Google publicaram em conjunto o relatório BrandZ™ listando as 50 principais desenvolvedoras de marcas globais chinesas, entre as quais a Hisense ocupa o sétimo lugar, o mais alto ranking entre as empresas do setor de eletrodomésticos que também haviam alcançado uma classificação. Este é o quinto ano consecutivo que a Hisense não só foi incluída na lista como também se viu entre as dez primeiras. Ao mesmo tempo, a Hisense ficou em 8º lugar na lista inaugural da BrandZ™ das 20 principais estrelas em ascensão nos mercados emergentes, a posição mais alta entre as empresas rivais no setor de eletrodomésticos.