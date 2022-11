Hisense inicia sua campanha da Copa do Mundo FIFA 2022™ "Perfect Match Tour" com a lenda do futebol Kaká

Canalizando a energia dos amantes internacionais do futebol

A "Perfect Match Tour" da Hisense será uma campanha completa, que realizará eventos interessantes tanto de forma presencial quanto nas redes sociais. Os fãs que participarem das atividades presenciais no Catar terão a oportunidade de conhecer Kaká pessoalmente e jogar lado a lado com a lenda do futebol brasileiro para criar experiências memoráveis. A "Perfect Match Tour" também conta com tudo que envolva espaços audiovisuais e realidade virtual, permitindo que os consumidores vivenciem em primeira mão as soluções mais recentes da marca.

Além disso, os fãs podem ingressar na campanha on-line, participando de atividades promovidas pelas contas oficiais das redes sociais da Hisense, para ganhar prêmios exclusivos e compartilhar seu entusiasmo com os fãs de futebol do mundo todo.

Uma perspectiva autêntica das soluções mais recentes da Hisense

A campanha também exibirá as linhas de TV da Hisense personalizadas para a FIFA World Cup 2022™, que devem se tornar os destaques durante toda a campanha.

Um dos produtos exclusivos da Hisense que terão uma presença sólida na campanha é a TV ULED U7. Como a referência para assistir aos maiores eventos esportivos, entre seus recursos de destaque estão o Modo Esportivo integrado e profissionalmente calibrado, que otimiza automaticamente o desempenho de imagem. A imagem refinada reduz os riscos de travamento e tremulação, apresentando aos usuários cores vivas e movimentos ultra estáveis. Quando o Modo Esportivo está ativado, cada momento emocionante da partida será apresentado de forma imersiva, desde passes fantásticos e dribles incríveis dos jogadores até os cânticos e saudações das torcidas de cada país.

Na última década, a Hisense solidificou sua posição pioneira no setor de ULED. De janeiro a outubro de 2022, a série de TVs ULED da Hisense aumentou suas vendas em 40% no Canadá, México, África do Sul, Índia e em muitos outros mercados importantes.

Outra tecnologia de tela revolucionária da Hisense apresentada na campanha é sua série de TVs a laser. Aprimorada pela tecnologia de laser Tri-Chroma, pelo sofisticado sistema de telas DLP, pela tela ultra grande de 100 ou 120 polegadas e sistema de som potente, a série de TVs a laser oferece maior imersão, cor incrivelmente realista e som divino.

Criar uma experiência de visualização inigualável com tecnologias de ponta sempre foi uma das visões originais da Hisense. A campanha "Perfect Match Tour" permitirá que os fãs do futebol e os consumidores tenham uma experiência FIFA World Cup™ mais emocionante, acompanhada pela tecnologia Hisense.

