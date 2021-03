Hisense inspiruje kobiety do podejmowania wyzwań

Hisense wysoko ceni szacunek, oddanie, innowacyjność i wydajność jako swoje wartości korporacyjne. Szacunek zajmuje czołowe miejsce na tej liście. Spółka opowiada się za równością płci i gwarantuje równe szanse zatrudnienia dla kobiet na całym świecie. Odsetek kobiet wśród zatrudnionych w Hisense na całym świecie wynosi około 40% i jest wyższy niż średnia światowa wynosząca 38,89% (według Banku Światowego).

Hisense zachęca coraz więcej kobiet do podążania ścieżkami kariery, przełamywania uprzedzeń i osiągania wyższych pozycji w miejscu pracy. W fabryce Hisense w Atlantis w 2018 roku na stanowiskach kierownika zespołu w łańcuchu produkcji telewizorów aż 80% stanowią kobiety, przy czym znaczną część zadań administracyjnych w fabryce wykonują również panie. Siła kobiecej skrupulatności i cierpliwości w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju Hisense.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Hisense

Na całym świecie firma Hisense zatrudnia na stanowiskach kierowniczych wiele intelektualistek, które podjęły wyzwania i poprowadziły swoje zespoły do przełamania barier wynikających z pandemii.

Tania Garonzi, wiceprezes Hisense Australia, kierowała zespołem pracującym we własnych domach podczas lockdownu w Australii, osiągając imponujące wyniki sprzedaży. W 2020 roku jej grupa odnotowała sprzedaż telewizorów na poziomie 510000 sztuk przy wzroście o 15% rok do roku, zajmując drugie miejsce na rynku australijskim. Sprzedano również 325000 lodówek, notując oszałamiający wzrost o 28% rok do roku.

Co więcej, troszczy się ona o dobre samopoczucie członków swojego zespołu i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w nowej rzeczywistości. Zachęca i motywuje ich do stawiania czoła wyzwaniom w elastyczny sposób. „Zdolność naszego zespołu do przystosowania się do nowych metod pracy i zachowania pozytywnego nastawienia w obliczu przeciwności losu odegrała kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu" - powiedziała Tania.

Wsparcie dla kobiet w sporcie

Hisense dba również o kobiety na boiskach sportowych. Jako oficjalny ogólnoświatowy partner mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej kobiet w 2017 i 2022 roku Hisense, poprzez współpracę w ramach kobiecych rozgrywek sportowych, zobowiązuje się do wspierania kobiecych sportów zawodowych i inspirowania zawodniczek do podążania za swoimi marzeniami. Również w dziedzinie e-sportu Hisense przyczynia się do stworzenia platformy dla zawodniczek, aby mogły realizować swoje marzenia i żyć zgodnie z wyznawanymi wartościami.

Będąc międzynarodową firmą technologiczną, Hisense jest zaangażowana w inspirowanie kobiet i umożliwienie im osiągnięcia sukcesu. W tych trudnych czasach pandemii Hisense kontynuuje wspieranie kobiet na całym świecie, aby przezwyciężały one bieżące przeszkody, odważnie podejmowały wyzwania i rozwijały się, stając się coraz lepszą wersją siebie na różnych stanowiskach i w różnych branżach.

