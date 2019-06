Hisense lança com sucesso o Infinity H30lite alimentado pela plataforma UNISOC SC9863A na África do Sul

JOANESBURGO, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Sendo uma subsidiária principal do Tsinghua Unigroup, a UNISOC, uma das empresas líderes mundiais de design de chipsets, anunciou que o Infinity H30lite da Hisense, alimentado pela UNISOC SC9863A, foi lançado com sucesso na África do Sul. O lançamento foi também a estreia da UNISOC SC9863A no mercado africano.

O Infinity H30lite da Hisense é uma mistura perfeita de especificações populares como o visor Waterdrop de 6,1 polegadas com visor 19,5:9 U-Infinity, bateria de 3000mAh, câmera traseira dupla de 16MP+5MP e 3GB de RAM. Adicionalmente, o Infinity H30lite da Hisense suporta reconhecimento de cenas usando inteligência artificial (IA) com desempenho excepcional de embelezamento e fotos tiradas à noite.

Quad-core poderoso que facilita a fluência

O Infinity H30lite da Hisense foi construído com a UNISOC SC9863A, uma plataforma de chipset LTE altamente integrada, baseada em um processador de oito núcleos Arm Cortex-A55 de 1,6GHz de alto desempenho. Comparado com o Arm Cortex-A53, o desempenho da velocidade de operação e do processamento de IA foi significativamente melhorado, o que garante o bom funcionamento de jogos e outros aplicativos. Adicionalmente, a UNISOC SC9863A suporta reconhecimento facial com base em rede neural profunda, a qual pode realizar autenticação facial de forma rápida e precisa e proteger a privacidade e a segurança das informações para os usuários finais.

Fotografia

A UNISOC SC9863A traz importantes melhorias para as capacidades de processamento e aplicativos inovadores da câmera, o que faz com que o Infinity H30lite da Hisense realize embelezamento em tempo real, desfocagem do fundo, cenas noturnas e fotos panorâmicas. Com Bokeh, W+T e algoritmo de correção de distorções desenvolvidos independentemente pela UNISOC, a beleza, remoção de nevoeiro, alta faixa dinâmica (HDR) e outros aspectos alcançam desempenho excelente com a super visão noturna. Além disso, através do algoritmo inteligente de IA, a UNISOC SC9863A pode realizar detecção e reconhecimento inteligente de cenário em tempo real e otimizar automaticamente o modo e os parâmetros fotográficos de acordo com diferentes características da cena, criando experiências mais inteligentes de fotografia.

"Estamos muito satisfeitos por termos a Hisense como nossa parceira de negócios e por trabalharmos juntos para servirmos o mercado africano. As comunicações móveis estão em rápido desenvolvimento na África e enormes quantidades de usuários da tecnologia 2G estão acelerando a transformação para 3G e 4G. A UNISOC continuará a cultivar o mercado local e a cooperar com a Hisense no fornecimento de soluções personalizadas e excelentes serviços para capacitar a nova era da África digitalizada", disse Eric Zhou, vice-presidente sênior de marketing da UNISOC.

"Estamos muito empolgados com nossa parceria com a UNISOC no lançamento de nosso novo smartphone, o Infinity H30lite introduzindo a SC9863A no continente africano. Juntos iremos acelerar a transformação de 2G para 3G e 4G na África", disse Jerry Liu gerente geral da Hisense para o Oriente Médio e África.

FONTE UNISOC

