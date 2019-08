Hisense lançará TV a laser com tela sônica na IFA 2019 em Berlim

QINGDAO, China, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder de TV a laser chinesa, lançará em breve a TV a laser de tela sônica na IFA em Berlim no dia 6 de setembro de 2019. Trata-se de outra revolução tecnológica da Hisense no ramo de telas a laser após a TV a laser Trichroma™.

A TV a laser com tela sônica da Hisense traz um som (40-18kHz) diretamente a partir da tela, e com o diafragma do Alto-falante de Modo Distribuído em um padrão complexo sobre toda a sua superfície, o que garante um nível de saída consistente e tempo de resposta sem distorção em todas as direções. A maior vantagem da TV a laser com tela sônica da Hisense é o sentido de sincronização combinado com som e imagem. Os efeitos sonoros também se desempenham melhor que os alto-falantes de TV comuns embutidos. Planeja-se que a TV a laser com tela sônica da Hisense comece a ser produzida em massa no final deste ano.

A Hisense começou a implementar ativamente o ramo de telas a laser em 2007, e lançou oficialmente a primeira TV a laser ultra reduzida em 2014. Nos últimos cinco anos, a Hisense tem aprofundado continuamente a inovação técnica das TVs a laser e concluiu várias iterações técnicas. Atualmente, a Hisense possui mais de 600 patentes internacionais relacionadas a telas a laser. De acordo com as estatísticas, o volume de vendas de TVs a laser de 80 polegadas ou superior representa 56% do mercado chinês de janeiro a junho de 2019. As TVs a laser se tornaram a tendência atual das TVs de tela grande.

FONTE Hisense

