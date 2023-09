Hisense präsentiert auf der Veranstaltung „Portals to Beyond" in Südafrika den Hero Mini-LED ULED-TV, den U8

JOHANNESBURG, 23. September 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat die Markteinführung seines Hero Mini-LED ULED-TV, des U8, mit einer Reihe von ansprechenden Erlebnissen für Kinder in Südafrika gefeiert.

1 7eb3188d203290ff446885999b274df

Bei der Veranstaltung mit dem Titel „Portals to Beyond" dienen U8-TV als eine Art Spiegel, in dem Momente des prächtigen Lebens eingefangen und gezeigt werden. Die Erlebnisveranstaltungen werden den Kindern außergewöhnliche Erfahrungen in den Bereichen Umweltschutz, Naturerlebnis und Kunstgalerie vermitteln, die gleichzeitig ihren Horizont erweitern und das immersive Bild des U8 zeigen.

Der Fernseher verspricht, die Menschen „über das Außergewöhnliche hinaus" mitzunehmen, indem er Sport, Kunst und Natur mit einem herausragenden audio-visuellen Erlebnis einfängt und zeigt. Seine Mini-LED PRO-Technologie bietet dem Zuschauer ein Bild mit bis zu 1500 Nits, das deutlich heller und detailreicher ist als bisher. Dank der Quantum-Dot-Colour-Funktion, die Licht mit unglaublich präzisen Wellenlängen erzeugt, kann der Fernseher mehr als eine Milliarde verschiedener Farbtöne erfassen und darstellen.

Über das szenarioorientierte Denken hinaus, das die Innovationen von Hisense antreibt, möchte das Unternehmen noch weiter gehen und neben seinen technologischen Fortschritten auch die Umwelt im Blick behalten. Zum Verkaufsstart des Fernsehers hat Hisense 10.000 Bäume an OneTreePlanted gespendet, die dort gepflanzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Dieses Engagement für die Natur zeigt sich auch in der Ausstellung „Portals to Beyond" des Unternehmens und in allen Geschäftsbereichen von Hisense.

Hisense hält sich an die Prinzipien der Energieeinsparung und des Umweltschutzes, um umweltfreundliche Produkte anzubieten. Das Unternehmen ist auch bestrebt, den ökologischen Fußabdruck seiner Fabriken zu verbessern, indem es die Solarstromerzeugung in den von ihm betriebenen Werken ausbaut. Das Unternehmen geht davon aus, dass die installierte Gesamtkapazität bis Ende 2023 60 MW und die jährliche Stromerzeugungskapazität 53 Millionen kWh erreichen wird. Der Anteil der Solarstromerzeugung am Gesamtstromverbrauch von Hisense liegt inzwischen bei über 10 Prozent.

Machen Sie sich bereit, eine außergewöhnliche Reise mit Hisense anzutreten. Besuchen Sie uns vom 22. bis 25. September in der Mall of Africa zur Veranstaltung „Portals to Beyond".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218557/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218633/7eb3188d203290ff446885999b274df.jpg

SOURCE Hisense