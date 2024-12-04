Hisense PX3-PRO назван лучшим в рейтинге Projector Showdown

ЦИНДАО, Китай, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, укрепила свой статус производителя лазерных проекторов, а ее лазерный проектор Hisense PX3-PRO TriChroma занял первое место в престижном рейтинге Projector Showdown.

Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Projector secured the top spot at the Prestigious Projector Showdown Hisense PL2 Laser Cinema excelled in Standard Dynamic Range (SDR) and ranked second in High Dynamic Range (HDR)

В рамках конкурса Projector Showdown, который в 2024 году проводится уже третий год подряд, осуществляется строгая оценка ультракороткофокусных (UST) проекторов, чтобы выявить лидеров в области технологий домашних развлечений. Жюри из шести экспертов, включая сертифицированных ISF калибраторов и профессиональных рецензентов, оценивали точность цветопередачи, контрастность, уровень черного и детализацию изображения каждого проектора.

Признав модель PX3-PRO абсолютным победителем, судьи отметили: «Будучи пионером в этой области, компания Hisense всегда выпускала высококачественные проекторы UST, которые неизменно считались одними из лучших. В этом году можно утверждать, что они не просто «одни из», но, возможно, действительно «самые» лучшие».

Являясь продолжением своего предшественника PX2-PRO, модель PX3-PRO отличается значительными улучшениями, в том числе утроением собственного коэффициента контрастности до 3000:1. К достоинствам модели относятся регулируемый размер экрана от 80 до 150 дюймов и первоклассное качество изображения благодаря технологии Hisense LPU™ и применению источника трехцветного лазерного излучения TriChroma™. Алгоритмы Pro AI в режиме реального времени повышают яркость, точно настраивают контрастность и устраняют шум. Проектор для домашнего кинотеатра PX3-PRO с яркостью 3000 люменов по стандарту ANSI, поддержкой технологии Dolby Vision и высокой частотой обновления до HSR240 обеспечивает плавный игровой процесс, глубину, передачу тончайших нюансов и исключительную четкость и яркость изображения, идеально подходя как для хорошо освещенных, так и для затемненных помещений.

Благодаря своей универсальности при исключительном соотношении цены и качества, лазерный проектор для домашнего кинотеатра Hisense PL2 также занял в рейтинге впечатляющую третью строку. Выдержав конкуренцию с более дорогими трехцветными лазерными моделями, проектор PL2 продемонстрировал превосходство в стандартном динамическом диапазоне (SDR) и занял второе место в высоком динамическом диапазоне (HDR). Жюри отметило, что PL2 превзошел проекторы стоимостью вдвое дороже.

Эти проекторы знаменуют собой прорыв в области домашних развлечений, а завоеванные ими награды демонстрируют признание стремления компании Hisense к высококачественным, передовым инновациям в различных ценовых категориях. Обе модели переопределяют понятие ультракороткофокусных проекторов, обеспечивая пользователям беспрецедентные зрительские и игровые впечатления.

Модели лазерных проекторов PX3-PRO и PL2 теперь доступны по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpg