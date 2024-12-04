Hisense PX3-PRO назван лучшим в рейтинге Projector Showdown
News provided byHisense
Dec 04, 2024, 10:04 ET
ЦИНДАО, Китай, 4 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд в области потребительской электроники и бытовой техники, укрепила свой статус производителя лазерных проекторов, а ее лазерный проектор Hisense PX3-PRO TriChroma занял первое место в престижном рейтинге Projector Showdown.
В рамках конкурса Projector Showdown, который в 2024 году проводится уже третий год подряд, осуществляется строгая оценка ультракороткофокусных (UST) проекторов, чтобы выявить лидеров в области технологий домашних развлечений. Жюри из шести экспертов, включая сертифицированных ISF калибраторов и профессиональных рецензентов, оценивали точность цветопередачи, контрастность, уровень черного и детализацию изображения каждого проектора.
Признав модель PX3-PRO абсолютным победителем, судьи отметили: «Будучи пионером в этой области, компания Hisense всегда выпускала высококачественные проекторы UST, которые неизменно считались одними из лучших. В этом году можно утверждать, что они не просто «одни из», но, возможно, действительно «самые» лучшие».
Являясь продолжением своего предшественника PX2-PRO, модель PX3-PRO отличается значительными улучшениями, в том числе утроением собственного коэффициента контрастности до 3000:1. К достоинствам модели относятся регулируемый размер экрана от 80 до 150 дюймов и первоклассное качество изображения благодаря технологии Hisense LPU™ и применению источника трехцветного лазерного излучения TriChroma™. Алгоритмы Pro AI в режиме реального времени повышают яркость, точно настраивают контрастность и устраняют шум. Проектор для домашнего кинотеатра PX3-PRO с яркостью 3000 люменов по стандарту ANSI, поддержкой технологии Dolby Vision и высокой частотой обновления до HSR240 обеспечивает плавный игровой процесс, глубину, передачу тончайших нюансов и исключительную четкость и яркость изображения, идеально подходя как для хорошо освещенных, так и для затемненных помещений.
Благодаря своей универсальности при исключительном соотношении цены и качества, лазерный проектор для домашнего кинотеатра Hisense PL2 также занял в рейтинге впечатляющую третью строку. Выдержав конкуренцию с более дорогими трехцветными лазерными моделями, проектор PL2 продемонстрировал превосходство в стандартном динамическом диапазоне (SDR) и занял второе место в высоком динамическом диапазоне (HDR). Жюри отметило, что PL2 превзошел проекторы стоимостью вдвое дороже.
Эти проекторы знаменуют собой прорыв в области домашних развлечений, а завоеванные ими награды демонстрируют признание стремления компании Hisense к высококачественным, передовым инновациям в различных ценовых категориях. Обе модели переопределяют понятие ультракороткофокусных проекторов, обеспечивая пользователям беспрецедентные зрительские и игровые впечатления.
Модели лазерных проекторов PX3-PRO и PL2 теперь доступны по всему миру.
О компании Hisense
Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpg
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