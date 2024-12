Hisense PX3-PRO remporte la première place dans l'épreuve des projecteurs

QINGDAO, Chine, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a renforcé son statut dans la technologie des projecteurs laser, avec le projecteur laser Hisense PX3-PRO TriChroma qui a obtenu la première place au cours de l'épreuve prestigieuse Projector Showdown.

Le 2024 Projector Showdown, qui en est à sa troisième édition, évalue rigoureusement les projecteurs à focale ultra-courte (UST) afin d'identifier les plus performants en matière de technologie de divertissement à domicile. L'évaluation a été réalisée par un panel de six juges experts, dont des étalonneurs certifiés par l'ISF et des réviseurs professionnels, qui ont évalué la précision des couleurs, le contraste, les niveaux de noir et la netteté des détails de chaque projecteur.

En désignant le PX3-PRO comme le grand gagnant, les juges ont commenté : « En tant que pionnier dans ce domaine, Hisense a toujours produit des projecteurs UST de grande qualité qui ont toujours été considérés comme les meilleurs. Cette année, on peut dire qu'ils ne sont pas seulement « parmi », mais qu'ils sont peut-être « les » meilleurs. »

S'inspirant de son prédécesseur, le PX2-PRO, le PX3-PRO présente des améliorations significatives, notamment le triplement du rapport de contraste natif, qui atteint désormais 3 000:1. Il bénéficie d'une taille d'écran réglable de 80 à 150 pouces et d'une qualité d'image de premier ordre grâce à la technologie Hisense LPU™ et à la technologie de projection à triple laser TriChroma™. Les algorithmes Pro AI en temps réel améliorent la luminosité, affinent le contraste et éliminent le bruit. Avec une luminosité de 3 000 lumens ANSI, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement élevé jusqu'à HSR240 pour des jeux fluides, le PX3-PRO Laser Cinema offre une profondeur, des nuances subtiles et des performances d'image nettes et exceptionnellement lumineuses, idéales pour les salles lumineuses comme pour les salles obscures.

Grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel et à sa polyvalence, le Hisense PL2 Laser Cinema a également obtenu une impressionnante troisième place. Face à ses concurrents plus onéreux à trois lasers, le PL2 a excellé dans la gamme dynamique standard (SDR) et s'est classé deuxième dans la gamme dynamique élevée (HDR). Les juges ont noté que le PL2 était plus performant que des projecteurs coûtant deux fois son prix.

Ces projecteurs marquent une étape décisive dans le domaine du divertissement à domicile, et les prix décernés récompensent l'engagement de Hisense à fournir des innovations de pointe et de haute qualité à différents niveaux de prix. Ces deux modèles redéfinissent les projecteurs à focale ultra-courte, offrant aux consommateurs une expérience de visualisation et de jeu inégalée.

Les projecteurs laser PX3-PRO et PL2 sont désormais disponibles dans le monde entier.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier semestre de 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpg