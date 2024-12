Projektor Hisense PX3-PRO z najlepszą oceną w teście Projector Showdown

QINGDAO, Chiny, 3 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, jedna z największych na świecie marek sprzętu AGD, RTV i elektroniki użytkowej, umocniła swoją pozycję na rynku technologii projektorów laserowych dzięki pierwszemu miejscu zajętemu przez jej rzutnik laserowy Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Projector w prestiżowym teście Projector Showdown.

Hisense PX3-PRO TriChroma Laser Projector secured the top spot at the Prestigious Projector Showdown Hisense PL2 Laser Cinema excelled in Standard Dynamic Range (SDR) and ranked second in High Dynamic Range (HDR)

W tegorocznej - już trzeciej - edycji testu Projector Showdown rygorystycznej ocenie poddano projektory o ultrakrótkim rzucie (UST), wybierając te z nich, które najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach domowych. Urządzenia testował panel ekspertów składający się z posiadających certyfikat ISF specjalistów od kalibracji i profesjonalnych recenzentów. Pod lupę wzięto parametry, takie jak dokładność odzwierciedlenia kolorów, kontrast, poziom czerni czy ostrość detalu.

Jury za zdecydowanego zwycięzcę uznało projektor PX3-PRO, komentując: „Jako pionier w tym segmencie firma Hisense od zawsze produkuje najwyższej jakości projektory o ultrakrótkim rzucie, które zaliczają się do ścisłej czołówki. W tym roku można już mówić o tym, że nie tylko znajdują się czołówce, ale że są najlepsze".

Hisense PX3-PRO to rozwinięcie wersji PX2-PRO, w którym wprowadzono istotne udoskonalenia, w tym trzykrotnie zwiększono kontrast natywny do poziomu 3000:1. Rzutnik wyświetla obraz o rozmiarze od 80 do 150 cali, zapewniając doskonałą jego jakość dzięki technologii Hisense LPU™ i potrójnemu laserowi projekcyjnemu TriChroma™. Działające w czasie rzeczywistym algorytmy Pro AI poprawiają jasność, dopasowują kontrast i eliminują szum. Projektor PX3-PRO Laser Cinema wyświetla obraz o jasności 3000 lumenów ANSI w technologii Dolby Vision przy współczynniku odświeżania na poziomie do HSR240, zapewniając płynność w grach komputerowych. Dzięki dużej głębi, wychwytywaniu subtelnych niuansów i wyjątkowo jasnym obrazie urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w jasnych, jak i ciemnych pomieszczeniach.

Dzięki wyjątkowym walorom i wszechstronności na imponującym - trzecim - miejscu znalazł się również Hisense PL2 Laser Cinema. Projektor ten nawiązał rywalizację z droższą konkurencją w technologii trójlaserowej, wyróżniając się doskonałym standardowym zakresem dynamicznym SDR oraz zajmując drugie miejsce w kategorii wysokiego zakresu dynamicznego HDR. Według jury PL2 okazał się lepszy od projektorów kosztujących nawet dwa razy więcej.

Urządzenia te stanowią przełom na rynku rozważań z kategorii rozrywki domowej, a przyznane im wyróżnienia potwierdzają determinację Hisense w tworzeniu wysokiej jakości innowacji na różnych półkach cenowych. Oba modele wnoszą nową jakość w dziedzinie projektorów o ultrakrótkim rzucie, dostarczając widzom i graczom niezrównanych wrażeń.

Zarówno PX3-PRO, jak i PL2 są już dostępne w sprzedaży na całym świecie.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej. W rankingu firmy analitycznej Omdia w roku 2023 r. i I kw. 2024 r. Hisense zajęła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zajmując czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpg