Hisense становится официальным спонсором FIFA World Cup Qatar 2022™

Присоединившись к списку коммерческих партнеров предстоящего турнира, компания Hisense будет участвовать в программе, охватывающей различные аспекты, от возможностей привлечения сотрудников на местах до демонстрации логотипов на различных платформах и всемирных рекламных кампаний. Это сотрудничество, начавшееся в 2017 году в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup™ в России, также предусматривает возможность представления компанией Hisense специально создаваемых видеопрограмм по запросам своих клиентов с использованием контента с предыдущих чемпионатов FIFA World Cup и их доставки через свою встроенную платформу умного телевидения VIDAA.

«Я с радостью приветствую в наших рядах компанию Hisense в качестве официального спонсора Чемпионата мира по футболу, и мы рады сотрудничеству с этим всемирно известным брендом, расширяющим свое присутствие на спортивном рынке, — заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. — ФИФА и Hisense ориентированы на технический прогресс, новаторство и создание максимально благоприятных условий для людей. Убеждена, что это сотрудничество поможет достичь глобальных целей обеих организаций и будет способствовать успеху этого несомненно великолепного события будущего года».

«Регулярные инвестиции в спортивные мероприятия мирового класса отражают решительное намерение Hisense стать брендом мирового масштаба, — заявил глава Hisense Group Цзя Шаоцян (Jia Shaoqian). — Это помогает компании Hisense выстраивать особо прочные отношения со своими потребителями по всему миру и ускоряет процесс ее глобализации. Кроме того, это обеспечивает ей твердую основу для конкурирования с самыми новаторскими и передовыми брендами мира с целью вхождения в число мировых брендов премиум-класса».

По результатам исследований, проводимых в отношении данного мероприятия, спонсорская поддержка Чемпионата мира по футболу 2018 года в России способствовала повышению популярности телевизоров Hisense на 12% в Китае и на 6% по всему миру с достижением высоких показателей в Великобритании, Франции, Канаде, России, Испании и Японии.

В настоящее время штат компании Hisense насчитывает более 90 тысяч сотрудников по всему миру, работающих в 16 индустриальных парках и 16 научно-производственных центрах, составляющих транснациональную систему совместных исследований и разработок. Сфера ее деятельности охватывает носители информации, бытовую технику, интеллектуальные информационные системы и современную сферу услуг, а ее продукция экспортируется более чем в 160 стран и регионов. По информации одной из независимых консультационно-исследовательских компаний, Hisense остается четвертым по величине производителем телевизоров в мире по числу отгружаемых единиц продукции (на основании данных за 2020 год).

Кубок мира ФИФА является праздником мирового футбола, который предоставляет различным брендам чрезвычайно важную возможность продемонстрировать достижения научно-технического прогресса и улучшить впечатления поклонников этой игры от просмотра. Компания Hisense стимулирует внедрение инноваций, предлагая различные решения для удовлетворения все более разнообразных нужд потребителей и ускорения темпов развития отрасли.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Более подробная информация о данном мероприятии представлена на сайте FIFA.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1496847/image.jpg

SOURCE Hisense