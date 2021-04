Hisense se torna patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™

Ao ingressar na lista de afiliados comerciais para o próximo campeonato, a Hisense participará de um programa que envolverá desde oportunidades de engajamento no local até visibilidade do logotipo em várias plataformas e campanhas publicitárias globais. A colaboração, que começou em 2017, antes da Copa do Mundo FIFA™ na Rússia, também inclui a oportunidade de a Hisense apresentar uma programação de vídeos sob demanda especialmente criada para seus clientes, utilizando conteúdo da Copa do Mundo anterior da FIFA, entregue por meio de sua plataforma integrada de smart TVs VIDAA.

"É com grande prazer que dou as boas-vindas à Hisense como Patrocinadora Oficial da Copa do Mundo FIFA, e estamos muito satisfeitos em fazer parceria com essa marca respeitada internacionalmente, que também tem uma presença crescente no mercado esportivo", disse Fatma Samoura, secretária-geral da FIFA. "A FIFA e a Hisense estão, ambas, focadas em tecnologia, inovação e em oferecer às pessoas a melhor experiência possível. Estou confiante de que essa colaboração apoiará os objetivos globais de ambas as organizações e contribuirá para o sucesso do que certamente será um evento incrível no próximo ano."

"O investimento contínuo em eventos esportivos de classe mundial representa a determinação da Hisense em se tornar uma marca global", disse Jia Shaoqian, CEO do Hisense Group. "Ele ajuda a Hisense a desenvolver relacionamentos mais fortes com seus consumidores globais e acelera o processo de globalização da empresa. Também cria uma base sólida para a Hisense competir com as marcas mais inovadoras e líderes do mundo de modo a se tornar uma marca global de primeira linha."

De acordo com pesquisas sobre o evento, o patrocínio da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018™ aumentou o reconhecimento da Hisense TV na China em 12% e no mundo todo, em 6%, com excelentes desempenhos no Reino Unido, França, Canadá, Rússia, Espanha e Japão.

Atualmente, a Hisense tem mais de 90 mil funcionários em todo o mundo, além de 16 parques industriais e 16 centros de pesquisa e desenvolvimento, que compreendem um sistema colaborativo multinacional de pesquisa e desenvolvimento. Seu negócio inclui multimídia, eletrodomésticos, sistemas inteligentes de informação em TI e o moderno setor de serviços, enquanto que seus produtos já foram exportados para mais de 160 países e regiões. De acordo com uma empresa independente de pesquisa e consultoria, a Hisense continua sendo a quarta maior fabricante de televisores do mundo em termos de remessas de unidades (conforme números de 2020).

A Copa do Mundo da FIFA é uma celebração para o futebol mundial e uma oportunidade essencial para as marcas apresentarem conquistas tecnológicas inovadoras e aprimorarem a experiência de visualização dos fãs. A Hisense impulsiona a inovação para oferecer inúmeras soluções para as necessidades cada vez mais diversificadas dos consumidores e para estimular o desenvolvimento do setor.

A Copa do Mundo FIFA Catar 2022 será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. Para mais informações sobre o evento, acesse FIFA.com.

