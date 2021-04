Hisense zostaje oficjalnym sponsorem mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA World Cup Qatar 2022™

Dołączając do partnerów handlowych zbliżającego się mundialu, Hisense zostanie włączony do programu, który obejmuje zakres działań od umieszczania treści reklamowych na obiektach przez eksponowanie logo na różnych platformach, po ogólnoświatowe kampanie reklamowe. Współpraca, która rozpoczęła się w roku 2017, przed Pucharem Świata organizowanym w Rosji, pozwala także Hisense na zaprezentowanie swoim klientom stworzonej specjalnie z tej okazji oferty wideo na żądanie z wykorzystaniem treści z poprzednich edycji mistrzostw, dostępnej przy użyciu zintegrowanej platformy VIDAA dla telewizorów typu smart.

„Mam ogromną przyjemność powitać Hisense w gronie oficjalnych sponsorów mistrzostw świata FIFA World Cup. Bardzo się cieszymy z nawiązania współpracy z tą cieszącą się ogólnoświatową renomą marką, która jest także coraz mocniej obecna w świecie sportu - powiedziała sekretarz generalny FIFA, Fatma Samoura. - Zarówno dla FIFA, jak i Hisense ważna jest technologia, innowacyjność i oferowanie ludziom możliwie najlepszych wrażeń. Jestem przekonana, że nawiązana współpraca będzie przyczyniać się do realizacji globalnych celów obydwu organizacji oraz do sukcesu przyszłorocznego wydarzenia, które z pewnością będzie czymś niesamowitym".

„Ciągłe inwestycje w światowej rangi imprezy sportowe stanowią wyraz determinacji Hisense w dążeniu do stania się marką globalną - powiedział Jia Shaoqian, dyrektor generalny Hisense Group. - Pozwala to Hisense budować silniejsze relacje ze swoimi klientami z całego świata oraz przyspiesza proces globalizacji firmy. Jednocześnie tworzy to solidny fundament do konkurowania z najbardziej innowacyjnymi i wiodącymi markami, aby stać się także czołową marką na świecie".

Według badań dotyczących imprezy, sponsorowanie mistrzostw świata w Rosji w roku 2018 przyczyniło się do poprawy świadomości platformy Hisense TV w Chinach o 12% oraz globalnie o 6%. Najsilniejszy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, Rosji, Hiszpanii i Japonii.

Hisense zatrudnia obecnie na całym świecie ponad 90 tys. pracowników, dysponując 16 parkami przemysłowymi i 16 centrami B+R, które składają się na międzynarodową, opartą na współpracy sieć badań i rozwoju. Działalność firmy obejmuje multimedia, sprzęt AGD, inteligentne systemy informatyczne i nowoczesne usługi, a jej produkty docierają do ponad 160 krajów i regionów. Według niezależnej firmy badawczo-konsultingowej, Hisense pozostaje czwartym co do wielkości producentem telewizorów pod względem wysyłek jednostkowych (wg danych za rok 2020).

Mistrzostwa Świata FIFA to ogólnoświatowe święto piłki nożnej i ważna okazja dla marek do pokazania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zaoferowania widowiska w jeszcze lepszej jakości. Hisense napędza innowacje, oferując szereg rozwiązań dla coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb konsumentów i stymulując rozwój branży.

Puchar Świata w Katarze w roku 2022 odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie FIFA.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1496847/image.jpg

SOURCE Hisense