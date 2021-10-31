Hisense внедряет «зеленые» технологии для устойчивого развития и углеродной нейтральности

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Hisense

Oct 31, 2021, 19:24 ET

Hisense внедряет экологически чистые технологии для устойчивого развития и достижения углеродной нейтральности 

ЦИНДАО (Китай), 1 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- 31 октября начинается 26-я сессия Конференции сторон (COP26), на которой соберутся представители около 200 стран для обсуждения мер по защите и восстановлению экосистем. Опираясь на экологически чистые технологии, компания Hisense продолжает интегрировать инициативы по защите окружающей среды во все аспекты производства, логистической цепи и разработки энергосберегающей продукции.

Повышение экологичности технологий 

Hisense Greener Technology
Hisense Greener Technology
Hisense Energy Saving
Hisense Energy Saving
Hisense Sustainable Manufacturing
Hisense Sustainable Manufacturing
Hisense Greener Technology Hisense Energy Saving Hisense Sustainable Manufacturing

Начиная с 2018 года компания Hisense сократила объемы применения гидрофторуглеродного хладагента 245fa за счет внедрения передовых технологий, реформировала свое производство холодильного оборудования с использованием технологии вспенивания и снизила выбросы парниковых газов. В результате сокращение выбросов CO2 составило порядка 5847,3 т. Кроме того, в 2021 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) публично оценила эту технологию в качестве одного из экологических лидеров в производстве холодильной техники.

Повышение энергосбережения 

На данный момент компания Hisense сократила энергопотребление 100-дюймового лазерного телевизора до 250 Вт, в то время как ЖК-телевизор аналогичного размера потребляет более 800 Вт. В перспективе компания Hisense сократит энергопотребление 100-дюймового лазерного телевизора до уровня ниже 200 Вт. 

Экологически безопасное производство 

Компания Hisense строго соблюдает принципы рационального использования энергии и защиты окружающей среды на всех этапах, от выбора сырья до производства и переработки продукции. Например, выпуская новую серию телевизоров, Hisense оптимизирует общую систему теплоотвода телевизора, уменьшает толщину его задней крышки и ежегодно экономит 4626 тонн пластмассы, что эквивалентно сокращению использования пластиковых пакетов на 514 миллионов штук.

Наряду с конференцией COP26 телеканал CNBC организовал Совет CNBC ESG — форум в режиме круглого стола с участием глав наиболее выдающихся компаний мира. Перед этим президент компании Hisense Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian), являющийся членом Совета CNBC ESG, поделился с мировой аудиторией своими идеями и принципами действий в отношении научно-технического прогресса и экологически устойчивого развития.

Президент Цзя также заявил, что его компания, обладающая общественным влиянием и несущая социальную ответственность, должна быть неизменно сосредоточена на совершенствовании экологического, социального и корпоративного управления, добиваясь целей, связанных с повышением экологической чистоты и безопасности, снижением энергопотребления и экологической защитой, в то же время не жертвуя окружающей средой и добиваясь устойчивого развития при более экологичном, рациональном и низком энергопотреблении и более эффективной охраной окружающей среды. Экологически устойчивое развитие — одно из долгосрочных устремлений Hisense. В рамках компании Hisense реализуется долгосрочная программа улучшения условий работы для предприятий и сотрудников. В своей общественной деятельности мы обеспечиваем охрану окружающей среды и несем социальную ответственность за обеспечение защиты прав потребителей и мировой окружающей среды.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673595/Hisense_Energy_Saving.jpg  
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SOURCE Hisense

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