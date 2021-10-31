Hisense внедряет «зеленые» технологии для устойчивого развития и углеродной нейтральности

Начиная с 2018 года компания Hisense сократила объемы применения гидрофторуглеродного хладагента 245fa за счет внедрения передовых технологий, реформировала свое производство холодильного оборудования с использованием технологии вспенивания и снизила выбросы парниковых газов. В результате сокращение выбросов CO2 составило порядка 5847,3 т. Кроме того, в 2021 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) публично оценила эту технологию в качестве одного из экологических лидеров в производстве холодильной техники.

Повышение энергосбережения

На данный момент компания Hisense сократила энергопотребление 100-дюймового лазерного телевизора до 250 Вт, в то время как ЖК-телевизор аналогичного размера потребляет более 800 Вт. В перспективе компания Hisense сократит энергопотребление 100-дюймового лазерного телевизора до уровня ниже 200 Вт.

Экологически безопасное производство

Компания Hisense строго соблюдает принципы рационального использования энергии и защиты окружающей среды на всех этапах, от выбора сырья до производства и переработки продукции. Например, выпуская новую серию телевизоров, Hisense оптимизирует общую систему теплоотвода телевизора, уменьшает толщину его задней крышки и ежегодно экономит 4626 тонн пластмассы, что эквивалентно сокращению использования пластиковых пакетов на 514 миллионов штук.

Наряду с конференцией COP26 телеканал CNBC организовал Совет CNBC ESG — форум в режиме круглого стола с участием глав наиболее выдающихся компаний мира. Перед этим президент компании Hisense Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian), являющийся членом Совета CNBC ESG, поделился с мировой аудиторией своими идеями и принципами действий в отношении научно-технического прогресса и экологически устойчивого развития.

Президент Цзя также заявил, что его компания, обладающая общественным влиянием и несущая социальную ответственность, должна быть неизменно сосредоточена на совершенствовании экологического, социального и корпоративного управления, добиваясь целей, связанных с повышением экологической чистоты и безопасности, снижением энергопотребления и экологической защитой, в то же время не жертвуя окружающей средой и добиваясь устойчивого развития при более экологичном, рациональном и низком энергопотреблении и более эффективной охраной окружающей среды. Экологически устойчивое развитие — одно из долгосрочных устремлений Hisense. В рамках компании Hisense реализуется долгосрочная программа улучшения условий работы для предприятий и сотрудников. В своей общественной деятельности мы обеспечиваем охрану окружающей среды и несем социальную ответственность за обеспечение защиты прав потребителей и мировой окружающей среды.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673596/Hisense_Greener_Technology.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673595/Hisense_Energy_Saving.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673597/Hisense_Sustainable_Manufacturing.jpg

SOURCE Hisense