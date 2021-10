Tecnologia ecológica para o desenvolvimento sustentável, a Hisense contribui para alcançar a neutralidade de carbono

Desde 2018, a Hisense reduziu o HFC-245fa por meio da inovação tecnológica, reformou sua produção de geladeiras usando tecnologia de núcleo de espuma e reduziu as emissões de efeito estufa. Como resultado, diminuiu aproximadamente 5.847,3 toneladas de emissões de CO2. Além disso, em 2021, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) avaliou publicamente a tecnologia como líder ecológica no setor de geladeiras.

Economia de mais energia

A Hisense agora reduziu o consumo de energia de uma TV a laser de 100 polegadas para cerca de 250 watts, enquanto a TV LCD do mesmo tamanho tem um consumo de energia de mais de 800 watts. No futuro, a Hisense reduzirá o consumo de energia de 100 polegadas de TV a laser para menos de 200 watts.

Fabricação sustentável

A Hisense segue rigorosamente os princípios de conservação de energia e proteção ambiental em todas as etapas, desde a seleção de matéria-prima até a produção e o processamento. Por exemplo, quando a Hisense fabrica uma nova série de TVs, ela otimiza o sistema geral de dissipação de calor da TV, reduz a espessura da tampa traseira da TV e economiza 4.626 toneladas de plástico a cada ano, o que equivale a reduzir o uso de 514 milhões de sacos plásticos.

Juntamente com a Conferência da COP26, a CNBC lançou o Conselho de ESG da CNBC, uma cúpula de mesa redonda com a participação e discussão entre CEOs das empresas mais proeminentes do mundo. Falando antecipadamente, o Presidente da Hisense, Jia Shaoqian, membro do Conselho de ESG da CNBC, compartilhou com o público global suas percepções e ações sobre inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável.

O Presidente Jia também afirmou que, como uma empresa com influência social e cumprimento da responsabilidade social, devemos sempre focar em ESG, alcançar o objetivo de ser ecológico, saudável, ter baixo consumo de energia e proteger o ambiente, enquanto isso, sem sacrificar o meio ambiente, alcançar o desenvolvimento sustentável com consumo de energia mais ecológica, mais saudável, mais baixo e melhor proteção ambiental. O desenvolvimento sustentável é um esforço de longo prazo para a Hisense. Internamente, a Hisense adota uma iniciativa de longo prazo de construir um ambiente melhor para empresas e funcionários. Externamente, cumprimos a proteção ambiental e a responsabilidade social para garantir que os direitos do consumidor e o ambiente mundial estejam protegidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673827/Hisense_Greener_Technology.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673828/Hisense_Energy_Saving.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673829/Hisense_Sustainable_Manufacturing.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense