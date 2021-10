Grüne Technologie für nachhaltige Entwicklung, Hisense trägt zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bei

Seit 2018 hat Hisense HFC-245fa durch technologische Innovationen reduziert, seine Kühlschrankproduktion mit Hilfe der Schäumungstechnologie umgestellt und die Treibhausgasemissionen gesenkt. Dadurch wurden etwa 5847,3 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Darüber hinaus wurde die Technologie im Jahr 2021 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) öffentlich als ökologisch führend in der Kühlschrankbranche gewürdigt.

Mehr Energieeinsparung

Hisense hat den Stromverbrauch eines 100-Zoll-Laser-Fernsehers jetzt auf rund 250 Watt gesenkt, während ein LCD-Fernseher derselben Größe mehr als 800 Watt verbraucht. In Zukunft wird Hisense den Energieverbrauch von 100-Zoll-Laser-TVs auf unter 200 Watt senken.

Nachhaltige Produktion

Hisense hält sich in allen Phasen, von der Auswahl der Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Verarbeitung, streng an die Grundsätze der Energieeinsparung und des Umweltschutzes. Wenn Hisense beispielsweise eine neue Fernsehserie herstellt, optimiert das Unternehmen das gesamte Wärmeableitungssystem des Fernsehers, reduziert die Dicke der hinteren Abdeckung des Fernsehers und spart jedes Jahr 4.626 Tonnen Kunststoff ein, was der Reduzierung von 514 Millionen Plastiktüten entspricht.

Zusammen mit der COP26-Konferenz rief CNBC den CNBC ESG Council ins Leben, einen Rundtisch-Gipfel, an dem die CEOs der bekanntesten Unternehmen der Welt teilnehmen und diskutieren. Zuvor hatte der Präsident von Hisense, Jia Shaoqian, Mitglied des CNBC ESG Council, seine Erkenntnisse und Maßnahmen zu technologischer Innovation und nachhaltiger Entwicklung mit dem globalen Publikum geteilt.

Präsident Jia erklärte auch, dass wir uns als Unternehmen mit sozialem Einfluss und sozialer Verantwortung immer auf die ESG konzentrieren sollten, um das Ziel zu erreichen, grün, gesund, energiesparend und umweltschonend zu sein, ohne dabei die Umwelt zu opfern und eine nachhaltige Entwicklung mit grünem, gesundem, und geringerem Energieverbrauch und besserem Umweltschutz zu erreichen. Nachhaltige Entwicklung ist für Hisense ein langfristiges Unterfangen. Intern hält Hisense an einer langfristigen Initiative zum Aufbau eines besseren Umfelds für Unternehmen und Mitarbeiter fest. Extern nehmen wir Umweltschutz und soziale Verantwortung wahr, um sicherzustellen, dass die Rechte der Verbraucher und die Umwelt weltweit geschützt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673596/Hisense_Greener_Technology.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673595/Hisense_Energy_Saving.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673597/Hisense_Sustainable_Manufacturing.jpg

SOURCE Hisense