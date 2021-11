Zelené technologie pro udržitelný rozvoj, společnost Hisense přispívá k dosažení uhlíkové neutrality

Od roku 2018 společnost Hisense snížila množství HFC-245fa prostřednictvím technologických inovací, změnila výrobu chladniček pomocí technologie zpěňování a snížila emise skleníkových plynů. Díky tomu se snížily emise CO2 přibližně o 5847,3 tuny. V roce 2021 navíc tuto technologii veřejně ocenil Rozvojový program OSN (UNDP) jako jednu z největších ekologických inovací v oblasti chladniček.

Další úspory energie

Společnost Hisense nově snížila spotřebu energie 100palcového laserového televizoru na přibližně 250 wattů. LCD televizor stejné velikosti má přitom spotřebu více než 800 wattů. V budoucnu chce společnost Hisense snížit spotřebu energie 100palcového laserového televizoru na méně než 200 wattů.

Udržitelná výroba

Společnost Hisense přísně dodržuje zásady úspory energie a ochrany životního prostředí ve všech fázích, od výběru surovin až po výrobu a zpracování. Například při výrobě nové řady televizorů optimalizuje Hisense celkový systém odvodu tepla televizoru, snižuje tloušťku zadního krytu televizoru a ročně ušetří 4626 tun plastů. To odpovídá snížení spotřeby o 514 milionů plastových sáčků.

Současně s konferencí COP26 zahajuje televize CNBC summit u kulatého stolu CNBC ESG Council, na kterém se do diskusí zapojí generální ředitelé nejvýznamnějších světových společností. Ještě předtím vystoupil prezident společnosti Hisense a účastník summitu CNBC ESG Council Jia Shaoqian. S publikem na celém světě se podělil o své poznatky a kroky, které podnikl v oblasti technologických inovací a udržitelného rozvoje.

Prezident Jia také uvedl, že jako společnost se sociálním vlivem a společenskou zodpovědnosti by Hisense nikdy neměla ztrácet ze zřetele ESG, měla by dosáhnout cíle ekologické a zdravé výroby s nízkou spotřebou energie. Měla by také chránit životní prostředí a zároveň s ohledem na něj dosáhnout udržitelného rozvoje a ekologičtější, zdravější, a lepší ochrany životního prostředí s nižší spotřebou energie. Společnost Hisense dlouhodobě usiluje o udržitelný rozvoj. Interně se také drží dlouhodobé iniciativy budování lepšího prostředí pro podniky i pro zaměstnance. Při kontaktu s vnějším světem se zase věnuje ochraně životního prostředí a sociální odpovědnosti, zajišťuje tak ochranu práv spotřebitelů a životního prostředí na celém světě.

