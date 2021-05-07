Hisense запускает рекламную кампанию в честь ЕВРО-2020 с участием Дуэйна Уэйда и легенд футбола

Компания Hisense выбрала Дуэйна Уэйда (Dwyane Wade) в качестве амбассадора своей международной инициативы, в рамках которой спортивным болельщикам и покупателям предлагается преобразовать свой дом за счет призов. Дуэйн Уэйд дал официальный старт рекламной кампании Hisense #UpgradeYourHome, пригласив легенды европейского футбола, среди которых Марко Матерацци и Лукас Подольски, присоединиться к сезону перемен в Европе.

Кампания #UpgradeYourHome стартует 6 мая. Покупатели, которые приобретут продукцию компании Hisense до 11 июля, смогут зарегистрироваться на сайте global.hisense.com и получить право на участие в конкурсе. У участников конкурса будет шанс выиграть 10 000 евро. Компания приглашает покупателей «провести апгрейд» своей бытовой техники, чтобы подготовиться к летнему сезону, создавая таким образом уникальную связь с аудиторией турнира.

Наряду с кампанией #UpgradeYourHome Hisense представляет новинки, с которыми фанаты футбола встретят ЕВРО-2020 во всеоружии.

U7QF

Телевизор ULED с технологией Quantum Dot Color обеспечивает точную передачу более миллиарда оттенков цветов. Разработанная компанией Hisense технология Full Array Local Dimming использует независимо контролируемые зоны затемнения для повышения уровня точности передачи изображения. Благодаря функции спортивного режима U7QF предлагает кристально чистую картину спортивных событий, полную ярких цветов. С поддержкой HDR10+ и Dolby Vision™, а также иммерсивного звучания Dolby Atmos® болельщики смогут почувствовать себя как в кинотеатре, находясь дома.

U8GQ

U8GQ открывает удивительные грани чистоты цвета. Телевизор ULED с технологией Quantum Dot HDR делает пользователей ближе к реальности, отображая более миллиарда цветов, а функция Ultra HD Premium обеспечивает исключительную четкость изображения в формате 4K. Более 90 независимо контролируемых зон затемнения гарантируют отображение мельчайших деталей даже в самых темных сценах. Система оптимизации изображения на основе технологии искусственного интеллекта автоматически регулирует качество изображения для оптимального качества просмотра в соответствии с определенным сценарием. С этим телевизором просмотр дома ничем не отличается от просмотра в кинотеатре благодаря поддержке технологий IMAX Enhanced, HDR10+ и Dolby Vision IQ™, а также иммерсивному звучанию Dolby Atmos® с многоканальным объемным звуком.

PureFlat

Серия PureFlat компании Hisense отличается усовершенствованным дизайном и наличием диспенсеров для льда и воды. Со встроенными диспенсерами для льда и воды у пользователей всегда есть доступ к прохладной воде и льду в виде крошки или кубиков. Внутреннее пространство отличается вместительностью, а инновационные технологии позволяют трансформировать его в холодильник или морозильную камеру с широким диапазоном температур.

Более подробная информация о данной инициативе представлена на сайте global.hisense.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1504581/image.jpg

SOURCE Hisense