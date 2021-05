Hisense rusza z kampanią #UpgradeYourHome w ramach UEFA EURO 2020, którą wspiera ambasador kampanii Dwyane Wade i legendy futbolu

#UpgradeYourHome startuje 6 maja. Konsumenci, którzy zakupią produkt Hisense przed 11 lipca zostaną zaproszeni do zarejestrowania się na stronie global.hisense.com, aby móc wziąć udział w konkursie. Uczestnicy będą mogli wygrać nagrody o wartości nawet 10 000 euro. W ramach tematu „Unowocześnienia", kampania zapewni konsumentom możliwość wymiany domowych urządzeń, aby mogli przygotować się do sezonu letniego i zaangażuje ich w wyjątkowe interakcje.

Wraz z kampanią #UpgradeYourHome, Hisense wprowadza specjalne produkty, które przygotują kibiców na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020.

U7QF

Telewizor ULED z technologią Quantum Dot Colour zapewnia ponad miliard odcieni kolorów. Technologia Full Array Local Dimming firmy Hisense wykorzystuje niezależnie sterowane kontrolowane strefy wzmocnionej czerni, co zapewnia jeszcze większą dokładność odwzorowania. Dzięki funkcji Trybu sportowego (Sports Mode), telewizor U7QF generuje niezwykle bogaty w kolory i szczegóły krystalicznie czysty obraz scen sportowych. Przeżyj autentyczne kinowe wrażenia w swoim salonie dzięki obsłudze HDR10+ i Dolby Vision™ i zanurz się w realistycznym dźwięku Dolby Atmos®.

U8GQ

Dzięki U8GQ będziesz mógł cieszyć się oszałamiającą czystością kolorów. Ten telewizor Quantum Dot HDR ULED zapewnia jeszcze bardziej realne doznania dzięki ponad miliardowi doskonale odwzorowanych kolorów, a funkcja Ultra HD Premium zapewnia niezrównaną klarowność obrazu w rozdzielczości 4K. Ponad 90 niezależnie kontrolowanych stref wzmocnionej czerni zapewnia perfekcyjne odwzorowanie szczegółów nawet w najciemniejszych scenach. Funkcja AI Picture Optimization, optymalizuje jakość wyświetlanego obrazu przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne zależnie od wskazanego scenariusza. Twój dom zamieni się w kino dzięki obsłudze technologii IMAX Enhanced, HDR10+ i Dolby Vision IQ™ oraz dźwięku Dolby Atmos® z wielokanałowym trybem Surround.

PureFlat

Seria PureFlat marki Hisense oferuje zaawansowany design oraz kostkarkę do lodu i dystrybutor wody w zestawie. Dzięki zintegrowanej kostkarce do lodu i dystrybutorowi wody, użytkownicy uzyskują stały dostęp do schłodzonej wody oraz lodu w formie pokruszonej lub w kostkach. Ilość przestrzeni w środku jest ogromna i pozwala na adaptację dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do przechowywania oraz modyfikowalnymi drzwiczkami, które pozwalają na ustawienie trybu chłodziarki lub zamrażarki w szerokim zakresie temperatur.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie internetowej global.hisense.com.

