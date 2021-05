Hisense startet #UpgradeYourHome-Kampagne für die UEFA EURO 2020 mit Campaign Ambassador Dwyane Wade und Football Legends

#UpgradeYourHome ist am 6. Mai aktiviert, Verbraucher, die ein Hisense-Produkt vor dem 11. Juli kaufen, werden eingeladen, sich bei global.hisense.com für einen gültigen Wettbewerbsbeitrag zu registrieren. Teilnehmer sind berechtigt, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, um 10.000 € zu gewinnen. Um mit dem "Upgrade"-Thema in Verbindung zu treten, bietet die Kampagne eine Gelegenheit für Verbraucher, ihre Haushaltsgeräte zu aktualisieren, um sich auf die Sommersaison vorzubereiten, und schafft eine exklusive Verbindung unter dem Publikum des Turniers auf überzeugende Weise.

Zusammen mit der #UpgradeYourHome-Kampagne stellt Hisense Helden-Produkte vor, um Sportfans auf die UEFA EURO 2020 vorzubereiten.

U7QF

Ein ULED-Fernseher mit Quantum Dot Colour liefert über eine Milliarde Farbtöne. Die Hisense Full Array Local Dimming-Technologie verwendet unabhängig voneinander gesteuerte Dimmzonen für zusätzliche Präzision. Mit dem Sportmodus schafft U7QF eine wirklich lebendige, kristallklare Sportszene voller lebendiger Farben und satter Schichten. Es bringt das authentische Kinoerlebnis mit HDR10+ und Dolby Vision™ Unterstützung sowie immersiven Sound von Dolby Atmos®nach Hause.

U8GQ

Erstaunliches Maß an Farbreinheit wird mit U8GQ erreicht. Dieser Quantum Dot HDR ULED TV bringt Benutzer mit über 1 Milliarde lebensechten Farben näher an die Realität, während Ultra HD Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Über 90 unabhängig voneinander gesteuerte Dimmzonen erreichen präzise Details auch in der dunkelsten Szene. Ein KI-Bildoptimierungssystem passt automatisch die Bildqualität für das beste Seherlebnis entsprechend dem identifizierten Szenario an. Der Fernseher bringt das eigentliche Kinoerlebnis mit IMAX Enhanced, HDR10+ und Dolby Vision IQ™ Unterstützung und immersivem Dolby Atmos® Sound mit Multi-Channel Surround nach Hause.

PureFlat

Die PureFlat-Serie von Hisense ist fortschrittlich in Design und Eis- und Wasserspender. Mit dem integrierten Eis- und Wasserspender haben die Nutzer eine permanente Versorgung mit gekühltem Wasser und eine zerkleinerte oder gewürfelte Eismaschine. Der Innenraum ist massiv und anpassungsfähig mit innovativen Speicherlösungen wie der Cabrio-Tür, die in einen Kühlschrank oder einen Gefrierschrank in einem weiten Temperaturbereich verwandeln kann.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter global.hisense.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1504581/image.jpg

SOURCE Hisense