Hisense představuje na veletrhu CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti

News provided by

Hisense

Jan 07, 2026, 10:13 ET

LAS VEGAS, 7. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představuje na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 komplexní ekosystém chytré domácnosti a demonstruje, jak pokročilé zobrazovací technologie a domácí spotřebiče vybavené umělou inteligencí společně zlepšují každodenní život.

Continue Reading

Stánek společnosti Hisense na veletrhu CES, navržený na základě domácích scénářů z reálného života, spojuje prvotřídní zábavu na velkoplošné obrazovce s inteligentními řešeními pro kuchyň, vzduchotechniku a praní prádla. Velkoplošné televizory jsou základem společných rodinných chvil, zatímco spotřebiče s umělou inteligencí demonstrují, jak se technologie hladce začleňuje do každodenního života. Svou premiéru má také humanoidní servisní robot Harley. S 31 stupni volnosti nabízí Harley realistická gesta a interakce, které zvyšují atraktivitu a zlepšují zážitky na místě. Vedle toho jsou k vidění také humanoidní robot R1 (A2) a domácí robotický společník Beta.

V rámci svého dlouhodobého zapojení do globálních sportovních akcí společnost Hisense také předvedla, jak její zobrazovací technologie přesahují rámec zábavy pro spotřebitele a nacházejí uplatnění i v profesionálních aplikacích. Během veletrhu CES 2026 přivítal stánek Hisense delegaci vedenou prezidentem FIFA, která si prohlédla výstavu a vyjádřila silné uznání kolekci Hisense Elite Collection pro mistrovství světa ve fotbalu 2026TM, která zahrnuje televizory RGB MiniLED pro jasnější vizualizaci klíčových momentů zápasů.

V oblasti displejů Hisense zdůrazňuje RGB MiniLED evo, skutečný pokrok na systémové úrovni v technologii velkoplošných televizorů, kterou vede debut televizoru 116UXS RGB MiniLED, prvního produktu poháněného touto platformou. RGB MiniLED evo zavádí jako první v oboru čtvrtou LED diodu světle modré až azurové barvy do podsvícení, čímž rozšiřuje barevné pokrytí až na 110 % BT.2020 a zároveň poskytuje přirozenější barevný projev a lepší pohodlí při sledování díky skutečnému pokroku na systémové úrovni.

Společnost Hisense také celosvětově představuje laserový projektor XR10, který poskytuje 6 000 ANSI lumenů a vytváří profesionální zážitek z domácího kina. XR10, navržený pro pohlcující sledování až do velikosti 300 palců, přináší vylepšený jas a bohatý barevný výkon do specializovaných prostředí domácího kina. Spolu s televizory RGB MiniLED rozšiřuje TriChroma Laser nabídku velkoplošných displejů společnosti Hisense z prvotřídního sledování v obývacím pokoji na specializovaná prostředí domácího kina.

Na základě vývoje operačního systému VIDAA OS oznámila společnost Hisense strategickou spolupráci se společností Microsoft s cílem zabudovat generativní AI funkce Copilotu do své nové platformy a posunout tak zážitky z televize nové generace pro domácí prostředí s velkoplošnými obrazovkami. Spolupráce se rozšiřuje také na cloudové hraní Xbox, které přináší špičkové herní tituly přímo do televizorů Hisense – bez nutnosti konzole.

Kromě displejů prezentuje Hisense také řadu inovací v oblasti chytrých domácností. X-zone Master, první pračka se sušičkou s tepelným čerpadlem typu „vše v jednom" na světě, představuje modulární systém s více bubny, který uživatelům umožňuje flexibilní vnitřní uspořádání a zároveň přesnější péči o konkrétní druhy tkanin. Doplňkem k tomu je prémiová řada U Series od Hisense, která je navržena tak, aby poskytovala čerstvější a měkčí prádlo díky špičkové technologii filtrace, ventilace a odstraňování statické elektřiny.

Společnost Hisense se věnuje zkvalitňování každodenního života pomocí řady domácích spotřebičů vybavených umělou inteligencí. Chladnička PUREFLAT SMART SERIES je vybavena integrovaným, velkým inteligentním displejem s vestavěným ovládacím panelem ConnectLife Hub, který poskytuje moderní propojený zážitek z kuchyně díky zefektivnění interakce spotřebičů a inteligentnímu ovládání domácnosti. Klimatizace Air Master, která získala ocenění Red Dot Award, je vybavena vysoce přesným senzorovým systémem, který dokáže upravit proudění vzduchu, teplotu a vlhkost pro dokonalý vzduch. Její inteligence se dále projevuje v chytrém hlasovém asistentovi a automatickém úsporném režimu, zatímco technologie HI-NANO dále zajišťuje pohodlí v interiéru.

Účast společnosti Hisense na veletrhu CES 2026 je dále podtržena čtyřmi cenami CES za inovace. Mezi vítězi získaly na CES 2026 produkty 163 MX a X-zone Master Nejlepší cenu za inovace ve svých oborech, což potvrzuje vedoucí postavení společnosti Hisense v kategoriích displejů a domácích spotřebičů.

Prostřednictvím iniciativy „Inovace pro lepší život" Hisense nadále dokazuje, jak mohou inovace zaměřené na člověka proměnit pokročilé technologie v pohodlnější, propojenější a smysluplnější zážitky v domácnosti.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako původce technologie RGB MiniLED vede společnost Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale 2026TM se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

Na targach CES 2026 Hisense prezentuje kompleksowy ekosystem inteligentnego domu

Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, prezentuje na targach CES kompleksowy ekosystem inteligentnego domu, ...
Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, presenta un ecosistema de hogar inteligente de escenario...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics