Hispack exibe a inovação e a tecnologia do setor de embalagem espanhol

BARCELONA, Espanha, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- De 8 a 11 de maio, a Hispack, a maior feira comercial do setor de embalagem da Espanha e um dos três principais eventos europeus dessa especialidade, irá reunir na Fira de Barcelona mais de 750 expositores, de 24 países, que irão apresentar as últimas inovações em embalagem, processos e logística. A Hispack atrai mais de 35.000 visitantes, 10% dos quais internacionais, e irá exibir a força, a qualidade e a inovação da maquinaria, tecnologia e materiais espanhóis para a produção de embalagens.

Junto com a América Latina e a área do Mediterrâneo, a Europa é a principal área de foco da Hispack, em relação a visitantes internacionais interessados em contatar fabricantes e distribuidoras de todas as espécies de máquinas e materiais de embalagens. Mais de 3.000 participantes de países europeus são esperados neste ano, principalmente de Portugal, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

A edição de 2018 da Hispack irá convidar diretamente mais de 70 compradores de 12 países (Austrália, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Índia, México, Holanda, Peru, África do Sul, Tunísia e Turquia), com projetos de investimento específicos, para participar das reuniões de negócios com os expositores. Além disso, 400 profissionais internacionais também irão comparecer ao evento, como integrantes de delegações empresariais vindas da Argélia, Chile, Marrocos, Peru, Tunísia, México e Cuba, bem como de missões comerciais reversas da Argentina, Irã, Índia, Indonésia e Tailândia.

A oferta comercial da Hispack engloba todo o ciclo de vida da embalagem, desde seu projeto a sua reciclagem, bem como a interconexão com outros processos produtivos e com a cadeia de suprimento. As máquinas e acessórios necessários para a fabricação de embalagens, o equipamento necessário para o processamento e o engarrafamento, a codificação e marcação, irão representar mais de metade das exposições da feira. Empresas de matéria-prima e materiais irão ocupar 30% dos estandes. Da mesma forma, as áreas dedicadas a logística, automação e embalagem premium também terão um crescimento significativo.

A sustentabilidade, o aperfeiçoamento da experiência de uso de embalagens, automação rumo à indústria 4.0 e a logística da embalagem serão os principais tópicos dessa edição, com mais de 70 conferências planejadas na área conhecida como Hispack Challenges (Desafios da Hispack).

A Hispack será realizada conjuntamente com a FoodTech Barcelona, feira de tecnologia para a área de alimentação, no espaço Gran Via da Fira de Barcelona.

