Hispanic Unity of Florida continúa su compromiso de 19 años con la comunidad ofreciendo el servicio de preparación de impuestos gratuitos / sin costo alguno

HOLLYWOOD, Fla., 16 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hispanic Unity of Florida (HUF), con sede en Hollywood es una organización sin fines de lucro que desde hace 39 años sirve a las familias trabajadoras diversas y multiculturales de los Estados Unidos de más de 30 países HUF anunció, que continuarán brindando los servicios gratuitos de preparación de impuestos sin costo alguno a través de la versión virtual / en línea de su exitoso programa Broward Tax Pro / VITA (Volunteers in Tax Assistance). El programa de asistencia para la preparación de impuestos está disponible en inglés, español y criollo haitiano.

HUF continúa su asociación con Code for America, una organización nacional sin fines de lucro que creó la plataforma digital para preparación de impuesto Get Your Refund.

Durante más de 19 años, HUF se ha asociado con más de tres docenas de socios comunitarios para brindar servicios de preparación de impuestos sin costo a miles de residentes calificados del condado de Broward a través de su programa Broward Tax Pro / (VITA) impulsado por voluntarios y patrocinadores. Para calificar, las familias o individuos del condado de Broward deben ganar menos de $66,000 por año. Los clientes que cumplan con el requisito tendrán la ayuda de un experimentado profesional de impuestos calificado y certificado por el IRS para preparar su declaración de impuestos. Además, las personas que llamen recibirán apoyo paso a paso a través del proceso en línea y recibirán asistencia con cualquier pregunta general sobre los impuestos en inglés, español y haitiano.

Con el programa virtual / en línea, los calificados pueden cargar sus documentos a través de un sitio web seguro visitando https://www.VITAtaxesfree.org. Después de cargar la información necesaria, los clientes serán contactados en 72 horas por un experto de Broward Tax Pro para completar la declaración de impuestos y enviarla al IRS para su procesamiento. Para un acceso más fácil, el enlace anterior está disponible en dos sitios web de HUF: https://www.Vitataxesfree.org y www.hispanicunity.org

La Línea Directa de Impuestos (954-678-6882) también continuará sirviendo como un centro de información y referencias para brindar apoyo para el servicio de preparación de impuestos virtual / en línea. Profesionales de impuestos capacitados y certificados están disponibles para responder preguntas relacionadas con el estímulo y otras preguntas de impuestos generales. La Línea Directa de Impuestos estará abierta de lunes a jueves, de 10:00am a 1:00pm y de 5:00pm a 8:00pm, viernes y sábado, de 10:00am a 1:00pm.

"La versión virtual del programa Broward Tax Pro / VITA Virtual/en línea tiene la misma gran calidad que el programa anterior que se atendía en persona", dijo Felipe Pinzón, Director Ejecutivo de HUF. "Los clientes deben sentirse seguros al enviar su información a través de nuestro sitio web que está protegido y encriptado, esto gracias a nuestra asociación con Code for America".

Acerca de Hispanic Unity of Florida, Inc. (HUF)

Hispanic Unity of Florida (HUF) fue fundada en 1982 por líderes comunitarios para guiar a los recién llegados a los Estados Unidos en su viaje hacia su sueño americano y facilitar el proceso de aculturación. Hoy, HUF es el 501 (c) (3) más grande del condado de Broward dedicado a la población inmigrante. Con 12 programas y más de 30 servicios ofrecidos en tres idiomas, esta agencia sirve a la diversa comunidad del sur de Florida. Desde sus inicios, HUF ha ayudado 445,000 personas.

