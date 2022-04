História de um comprador da 131ª Feira de Cantão: Bekar Mikaberidze - fazendo a ponte comercial entre a China e a Geórgia

A Geórgia é conhecida como a terra natal e o ponto de origem do vinho. Com mais de oito mil anos de tradição na produção de vinho, é o país vinicultor mais antigo do mundo. Desde que o acordo de livre comércio sino-georgiano entrou em vigor, os vinhos georgianos de alta qualidade entraram no mercado chinês e estão se tornando cada vez mais populares entre os consumidores chineses.