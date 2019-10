HITEC reconoce a Miriam Hernandez-Kakol de KPMG como ganadora del Premio Estrella durante la Gala de los Premios HITEC

SAN FRANCISCO, 23 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HITEC reconocerá a Miriam Hernandez-Kakol, directora y jefa global de Consultoría de Gestión de KPMG, e integrante de la Junta Directiva de HITEC, como ganadora del Premio Estrella, edición 2019. Hernandez-Kakol será galardonada con este prestigioso premio durante la Gala de Premios de HITEC el 24 de octubre.

El Premio Estrella reconoce a las personas cuyo liderazgo, integridad y dedicación han contribuido al progreso de la tecnología. Quien recibe el premio muestra su excelencia en todos los aspectos de la carrera global como un modelo a ser seguido por las futuras estrellas. Han ganado previamente el Premio Estrella: Eddy Cue, vicepresidente senior de Software y Servicios de Internet de Apple ; Maria Martinez, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Experiencias del Cliente de Cisco , y Thaddeus Arroyo, director general de consumo de AT&T .

"Miriam es una potencia en tecnología y transformación digital, una fuerza impulsora para la presencia global de KPMG y una defensora ejemplar de la diversidad en su negocio. Su pasión, compromiso con la excelencia y las expectativas de HITEC del más alto nivel se pueden observar en cada interacción", dijo Guillermo Diaz, Jr., presidente de la Junta de HITEC , vicepresidente senior de Transformación del Cliente de Cisco Systems, Inc. "Sé que hablo en nombre de toda la familia HITEC y de muchos otros: ella es realmente nuestra Estrella Polar, nuestra Estrella".

Como directora global de la práctica de Consultoría de Gestión de KPMG, Miriam es responsable de construir y ejecutar la estrategia de la compañía, que incluye implementar globalmente su enfoque de transformación digital Connected Enterprise (Empresa Conectada) y Powered Enterprise (Empresa Potenciada), sus soluciones de transformación basadas en SaaS. Desde su inicio, Miriam desempeñó un papel importante en la conformación y construcción del negocio de Consultoría de Gestión de KPMG, incluso el lanzamiento y rápido crecimiento del negocio de consultoría en Habilitación Tecnológica.

Miriam tiene un gran compromiso con la tutoría, el coaching y la defensa de personas dentro y fuera de KPMG. Siente pasión por ayudar a las mujeres líderes y profesionales emergentes de la comunidad latina a concretar sus ambiciones profesionales mientras logran un impacto positivo en sus familias y comunidades. Aboga por la educación y las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) trabajando en estrecha colaboración con organizaciones líderes como HITEC, Junior Achievement, NAF y Women in Technology and Entrepreneurship of New York (WiTNY).

"Miriam es una líder inspiradora, con un compromiso inquebrantable con la excelencia, la integridad, la innovación y el desarrollo profesional de los demás", dijo Lynne Doughtie, presidenta de la Junta y CEO de KPMG US. "A lo largo de toda su carrera, ha ayudado a las personas a crecer y a lograr el éxito, y ha dedicado innumerables horas a servir a su comunidad. Estamos muy orgullosos de que Miriam reciba el Premio Estrella de HITEC".

