HiTHIUM als weltweit erste Lighthouse-Fabrik für Energiespeicherbatterien ausgezeichnet

CHONGQING, China, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) hat kürzlich die neuesten Mitglieder seines Global Lighthouse Network 2026 bekannt gegeben. Dabei wurde der HiTHIUM-Produktionsstandort in Chongqing erfolgreich ausgewählt. Die Fabrik wird die weltweit erste Lighthouse-Fabrik für Energiespeicherbatterien sein und stellt einen wichtigen Meilenstein für die globale Energiespeicherindustrie dar.

HiTHIUM Chongqing manufacturing base

Die Fabrik ist außerdem die erste Massenproduktionsanlage der Welt für kAh-Langzeit-Energiespeicher (LDES). Durch systematische Durchbrüche bei der intelligenten Fertigung sowie der digitalen Transformation setzt die Produktionsbasis in Chongqing einen neuen Maßstab für die hochwertige Entwicklung der gesamten globalen Wertschöpfungskette der Energiespeicherung.

Das Global Lighthouse Network ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, mit der erstklassige Betriebsstätten und Wertschöpfungsketten ausgezeichnet werden, die außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Produktivität, Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, Kundenorientierung, Nachhaltigkeit sowie Talententwicklung erzielt haben. Die Initiative wurde gemeinsam mit McKinsey & Company ins Leben gerufen und wird von einem Beirat aus führenden Vertretern der Industrie beraten, die gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft der globalen Fertigung arbeiten. Bis heute wurden 224 Lighthouse-Fabriken weltweit anerkannt, wobei HiTHIUM die erste ist, die den Sektor der Energiespeicherbatterien vertritt.

„Wettbewerbsfähigkeit wird heute nicht mehr allein über Effizienz definiert, sondern über die Fähigkeit, schnell wahrzunehmen, sich anzupassen und zügig zu reagieren", sagte Kiva Allgood, Geschäftsführender Direktor des World Economic Forum. „Die Standorte der industriellen Transformation in diesem Jahr zeigen, wie intelligengesteuerte Abläufe skaliert werden, um Resilienz und Nachhaltigkeit ins Zentrum industrieller Wertschöpfung zu rücken."

Eine „denkende" Fabrik, die das Fertigen von Energiespeichern neu definiert

Da Lithium-Ionen-Energiespeicher eine immer wichtigere Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien und der Netzstabilität spielen, erlebt die Branche ein schnelles Wachstum bei gleichzeitig wachsenden Herausforderungen. Dazu gehören die steigende Nachfrage, der zunehmende Kostendruck sowie die immer strengeren Anforderungen an die Konsistenz der Batterien. Herkömmliche Fertigungsmodelle reichen nicht mehr aus, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Als Reaktion darauf hat die HiTHIUM-Produktionsstätte in Chongqing eine umfassende intelligente Fertigungsstrategie entwickelt, die sich auf eine nahezu fehlerfreie Produktion, systematische Kostenoptimierung und intelligente Abläufe konzentriert. Durch die kontinuierliche Erforschung der schlanken Produktion sowie der fortschrittlichen Fertigungsverfahren hat der Standort erhebliche Verbesserungen bei der Ausbeute, der Produktionskapazität und der Gesamteffizienz der Anlagen erzielt.

Das Herzstück des intelligenten Fertigungskonzepts von HiTHIUM ist eine Fabrik, die wirklich „denken" kann. Die Produktionsstätte in Chongqing hat mehr als 40 digitale Lösungen eingesetzt, die generative künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und AIoT-Technologien tief integrieren. Diese Innovationen ermöglichen eine intelligente Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus, von der Forschung und Entwicklung über die Materialauswahl bis hin zur Fertigung und Endkontrolle. Durch die Einrichtung eines geschlossenen, datengesteuerten Managementsystems über die gesamte Produktionskette hinweg gewährleistet der Standort eine außergewöhnliche Produktkonsistenz und schafft damit eine solide Grundlage für hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Leistung bei Energiespeicherbatterien.

Vorausschauender Einsatz zur Führung von LDES

Aufbauend auf der wachsenden Reife seines intelligenten Fertigungssystems entwickelt HiTHIUM weiterhin zukunftsweisende Produktionslayouts, die speziell auf LDES-Anwendungen zugeschnitten sind. Der Fertigungsstandort in Chongqing hat die Anpassungsfähigkeit der intelligenten Fertigung über verschiedene technische Wege und Anwendungsszenarien hinweg stetig erweitert und damit ihre Rolle bei der Unterstützung der Industrialisierung von LDES gestärkt.

Der Standort hat auch die weltweit erste Produktionslinie für LDES-Batterien eingerichtet. Im Juni 2025 ging die LDES-Batterie ∞Cell 1175Ah von HiTHIUM in die Massenproduktion. Im Oktober begannen die weltweiten Auslieferungen des ∞Power 6,25 MWh 4 h LDES BESS, das mit dieser Batterie betrieben wird. Im Dezember wurde das System als einziger Vertreter des Energiespeichersektors auf einer landesweiten Ausstellung ausgewählt, auf der die Fortschritte in der chinesischen Produktion vorgestellt wurden.

Mit Blick auf die Zukunft will HiTHIUM die Vorreiterrolle der Vorzeigefabrik in Forschung und Entwicklung, in der intelligenten Fertigung sowie beim Aufbau flexibler und widerstandsfähiger Lieferkettennetze weiter ausbauen. Als Branchenführer wird das Unternehmen zudem die digitale Transformation bei vor- und nachgelagerten Partnern vorantreiben sowie ein hochgradig kooperatives und effizientes industrielles Ökosystem fördern.

Durch den kontinuierlichen Export von skalierbaren, intelligenten Fertigungsverfahren und Industrialisierungskapazitäten will HiTHIUM den groß angelegten, qualitativ hochwertigen, sicheren sowie effizienten Einsatz von LDES-Batterien und -Systemen unterstützen und so eine robuste chinesische Lösung für den globalen Übergang zu grüner sowie nachhaltiger Energie bereitstellen.

