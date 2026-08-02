HIZENERGY выходит в мировой список BloombergNEF Tier 1

ХЭФЭЙ, Китай, 2 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- 31 июля 2026 года BloombergNEF (BNEF), ведущий мировой исследовательский институт в области энергетики, опубликовал свой список производителей Energy Storage Tier 1 за третий квартал 2026 года. Основанная всего четыре года назад в Китае, компания HIZENERGY заняла место в этом престижном списке, присоединившись к ведущим мировым поставщикам систем хранения энергии и став выдающимся специалистом в области коммерческого и промышленного хранения энергии. Это знаковое признание подчеркивает технологическую мощь фирмы мирового класса и надежную глобальную мощность поставок для международных рынков.

BloombergNEF Tier 1 List

В списке Tier 1 за третий квартал 2026 года представлены 68 производителей, большинство из которых являются признанными гигантами отрасли с более чем десятилетней историей работы. Основанная в июне 2022 года, компания HIZENERGY выделяется как молодая компания, пройдя оценку Tier 1 при первой подаче заявки и нарушив давний отраслевой консенсус о том, что новым стартапам требуется от 5 до 8 лет, чтобы соответствовать критериям Tier 1.

Независимые исследования и разработки формируют основное конкурентное преимущество HIZENERGY. Более половины рабочей силы компании составляют инженеры-исследователи, обладающие более чем 120 патентами, связанными с технологией накопления энергии. В 2026 году фирма запустила запатентованную систему преобразования энергии мощностью 300 кВт/460 кВт с жидкостным охлаждением, заполнив критический технический пробел в отрасли. Это инновационное оборудование устраняет постоянные болевые точки обычных систем хранения для коммерческого и промышленного использования, включая чрезмерную занимаемую площадь, высокие потери при параллельной работе и непомерно высокие затраты на расширение емкости, создавая непревзойденный дифференцированный технический барьер.

Значительные послужные списки коммерческих проектов составляют основу квалификации HIZENERGY на Tier 1. К середине 2026 года совокупная установленная емкость хранения энергии компании превысила 1,8 ГВт-ч, при этом по всей стране было развернуто более 6000 шкафов для хранения энергии. Параллельный глобальный потенциал развертывания также соответствует глобальным стандартам оценки BNEF: компания HIZENERGY создала локализованные команды по всей Европе и Юго-Восточной Азии, с успешными операционными проектами в Бельгии, Германии и других заморских территориях.

Обеспечение статуса BNEF Tier 1 знаменует собой новую стартовую линию, а не финишную линию для HIZENERGY. Двигаясь вперед, компания будет использовать эту аккредитацию мирового класса для углубления основных исследований и разработок, итераций систем хранения большой мощности с жидкостным охлаждением и интеллектуального программного обеспечения для управления энергопотреблением. Она расширит локализованные сервисные сети по всей Европе и Юго-Восточной Азии, диверсифицирует сценарии применения накопителей энергии и полностью сосредоточится на глобальном треке хранения для коммерческого и промышленного использования. Компания HIZENERGY, приверженная премиальным, экономичным решениям для хранения энергии, стремится поставлять стабильную, экономически эффективную чистую энергию промышленным и коммерческим предприятиям по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт https://en.hizenergy-ess.com/

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