HIZENERGY sa pridáva ku globálnej špičke - zaradenie do zoznamu BloombergNEF 1. úrovne
News provided byHIZENERGY
Aug 02, 2026, 14:34 ET
HEFEI, Čína, 2. augusta 2026 /PRNewswire/ – Dňa 31. júla 2026 zverejnil BloombergNEF (BNEF), popredný svetový inštitút pre výskum v oblasti energetiky, svoj zoznam výrobcov úložísk energie 1. úrovne na tretí štvrťrok 2026. Spoločnosť HIZENERGY, ktorá vznikla v Číne len pred štyrmi rokmi, sa umiestnila na tomto prestížnom zozname, čím sa pridala medzi popredných svetových dodávateľov úložísk energie ako vynikajúci špecialista na komerčné a priemyselné (C&I) úložiská energie. Toto prevratné uznanie podčiarkuje technologickú silu firmy svetovej úrovne a spoľahlivú globálnu dodávateľskú kapacitu pre medzinárodné trhy.
Zoznam 1. úrovne na tretí štvrťrok 2026 obsahuje 68 výrobcov, z ktorých väčšina sú etablovaní giganti v odvetví s viac ako desaťročnou históriou prevádzky. Spoločnosť HIZENERGY, založená v júni 2022, vyniká ako mladá spoločnosť, ktorá úspešne prešla hodnotením 1. úrovne hneď po prvom podaní a prelomila dlhodobý konsenzus v odvetví, že nové startupy potrebujú na splnenie kritérií 1. úrovne 5 až 8 rokov.
Hlavnou konkurenčnou výhodou HIZENERGY je nezávislý výskum a vývoj. Viac ako polovicu jej zamestnancov tvoria výskumní inžinieri, ktorí vlastnia viac ako 120 patentov v súvislosti s technológiou skladovania energie. Firma v roku 2026 uviedla na globálny trh svoj vlastný kvapalinou chladený vysokovýkonný systém PCS (Power Conversion System) s výkonom 300 kW/460 kW, čím preklenula kritickú technickú medzeru v tomto odvetví. Tento inovatívny hardvér rieši pretrvávajúce problémy konvenčných úložných systémov C&I vrátane potreby nadmernej plochy, vysokých strát pri paralelnej prevádzke a neúmerných nákladov na rozšírenie kapacity, čím vytvára bezkonkurenčnú diferencovanú technickú bariéru.
Základom kvalifikácie 1. úrovne spoločnosti HIZENERGY sú rozsiahle výsledky v oblasti komerčných projektov. Do polovice roka 2026 prekročila kumulatívna inštalovaná kapacita skladovania energie spoločnosti 1,8 GWh, pričom v celej krajine bolo nasadených viac ako 6000 zariadení na skladovanie energie. Paralelná globálna kapacita nasadenia ďalej spĺňa globálne štandardy hodnotenia BNEF: Spoločnosť HIZENERGY vybudovala lokalizované tímy po celej Európe a juhovýchodnej Ázii a úspešne spustila prevádzkové projekty v Belgicku, Nemecku a ďalších zámorských oblastiach.
Získanie statusu BNEF 1. úrovne predstavuje pre HIZENERGY skôr novú štartovaciu než cieľovú čiaru. Spoločnosť v budúcnosti využije túto akreditáciu svetovej úrovne na prehĺbenie základného výskumu a vývoja, iteráciu vysokovýkonných systémov skladovania energie chladených kvapalinou a inteligentný softvér na správu energie. Ďalej bude rozširovať lokalizované servisné siete po celej Európe a juhovýchodnej Ázii, diverzifikovať scenáre aplikácií skladovania energie a plne sa zameria na globálnu dráhu skladovania v segmente C&I. Spoločnosť HIZENERGY sa zaviazala k prémiovým a dobre financovateľným riešeniam skladovania energie a jej cieľom je dodávať stabilnú a nákladovo efektívnu čistú energiu priemyselným a komerčným podnikom po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke https://en.hizenergy-ess.com/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3008570/Tier1_Q3.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg
Share this article