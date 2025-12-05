HIZENERGY annonce une coopération stratégique sur le stockage de l'énergie C&I et reçoit le prix de l'innovation de l'EUPD à Solar Solutions Düsseldorf 2025

DUSSELDORF, Allemagne, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HIZENERGY, un innovateur de premier plan dans le domaine du stockage de l'énergie, a dévoilé ses dernières solutions C&I à Solar Solutions Düsseldorf (3-4 décembre 2025). Le stand de l'entreprise a suscité un vif intérêt de la part des professionnels, soulignant l'engagement de HIZENERGY en faveur de l'innovation et de l'excellence des produits.

Coopération stratégique importante dans le domaine du stockage de l'énergie C&I

HIZENERGY : PRIX DE L'INNOVATION DE L'EUPD

Le 3 décembre, HIZENERGY a signé un accord de coopération stratégique avec la société QuSolar Energy B.V., basée aux Pays-Bas. Ce partenariat crée un cadre à long terme pour développer conjointement le marché du stockage de l'énergie C&I en Europe, en associant la technologie de stockage de HIZENERGY au déploiement régional et à l'accès au marché de QuSolar.

Innovation primée par EUPD Research

L'excellence technologique de HIZENERGY a été reconnue par EUPD Research, une autorité respectée dans le domaine du photovoltaïque et du stockage de l'énergie avec plus de 25 ans d'expertise du marché. Lors de l'exposition, l'EUPD a décerné à HIZENERGY son prix « Top Innovation », qui confirme l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de stockage d'énergie performantes, fiables et durables pour le marché européen.

ESS C&I innovant adapté aux besoins du marché

L'EnerBox répond à la demande croissante de stockage d'énergie distribuée en Europe en intégrant la technologie PCS exclusive de HIZENERGY dans un design polyvalent et tout-en-un. Conçu spécifiquement pour les applications C&I, il facilite l'écrêtement des pointes, la régulation de la fréquence, l'échange de puissance et les solutions de chargeurs PV+ESS+EV. Son architecture flexible et évolutive permet de s'adapter à différents modes et scénarios opérationnels. En outre, la nouvelle EnerBox offre une densité énergétique exceptionnelle allant jusqu'à 185 kWh/m³ et est protégée par un système proactif de prévention des incendies pour une sécurité optimale. Cette innovation souligne la volonté de HIZENERGY de répondre à l'évolution des besoins des clients tout en garantissant une fiabilité supérieure des produits.

Une plateforme pour la collaboration future

Solar Solutions Düsseldorf est un événement clé de l'industrie ; le prix et la participation de HIZENERGY soulignent son engagement européen et ses plans de partenariat local. L'EnerBox possède les certifications VDE-AR-N 4110 et C10/11. « Nous sommes impatients de travailler avec les installateurs, les promoteurs et les investisseurs pour adapter nos solutions aux besoins de l'Europe », a déclaré Penny Pan, responsable de l'Europe chez HIZENERGY.

À propos de HIZENERGY

HIZENERGY se spécialise dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie pour les applications commerciales et industrielles, avec des systèmes de conversion d'énergie au cœur de ses activités. L'entreprise s'est engagée à relever les principaux défis et à répondre aux besoins liés au stockage de l'énergie dans ces secteurs. S'inspirant de la mission « Énergie flexible pour tous », HIZENERGY vise à fournir des solutions de stockage d'énergie efficaces, intelligentes, sûres et fiables à ses clients commerciaux et industriels.

Site internet : www.hzess.com

Linkedin : www.linkedin.com/company/hzess

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838103/iMAGE1.jpg