HIZENERGY kündigt strategische Zusammenarbeit bei Energiespeichern für Industrie und Gewerbe an und erhält EUPD Top Innovation Award auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

DUSSELDORF, Deutschland, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HIZENERGY, ein führender Innovator im Bereich der Energiespeicherung, stellte auf der Solar Solutions Düsseldorf (3.-4. Dezember 2025) seine neuesten Lösungen für C&I vor. Der Stand des Unternehmens stieß auf großes Interesse bei den Fachleuten und unterstrich das Engagement von HIZENERGY für Innovation und hervorragende Produkte.

Bedeutende strategische Zusammenarbeit bei der Energiespeicherung für Industrie und Gewerbe

Am 3. Dezember unterzeichnete HIZENERGY eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem niederländischen Unternehmen QuSolar Energy B.V. Die Partnerschaft schafft einen langfristigen Rahmen für das gemeinsame Wachstum des Energiespeichermarktes für gewerbliche und industrielle Anwendungen in ganz Europa, indem sie die Speichertechnologie von HIZENERGY mit dem regionalen Einsatz und dem Marktzugang von QuSolar verbindet.

Preisgekrönte Innovation von EUPD Research

Die technologische Exzellenz von HIZENERGY wurde von EUPD Research anerkannt, einer anerkannten Autorität im Bereich Photovoltaik und Energiespeicherung mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung. Auf der Messe zeichnete EUPD HIZENERGY mit dem „Top Innovation"-Preis aus - eine Bestätigung für das Engagement des Unternehmens, leistungsstarke, zuverlässige und nachhaltige Energiespeicherlösungen für den europäischen Markt zu liefern.

Innovative, auf die Marktbedürfnisse zugeschnittene C&I ESS

Die EnerBox ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach dezentralen Energiespeichern in Europa, indem sie die proprietäre PCS-Technologie von HIZENERGY in ein vielseitiges All-in-One-Design integriert. Es wurde speziell für C&I-Anwendungen entwickelt und ermöglicht Peak Shaving, Frequenzregelung, Stromhandel und PV+ESS+EV-Ladelösungen. Seine flexible und skalierbare Architektur ermöglicht die Anpassung an verschiedene Betriebsarten und Szenarien. Darüber hinaus bietet die neue EnerBox eine außergewöhnliche Energiedichte von bis zu 185 kWh/m³ und ist durch ein proaktives Brandvermeidungssystem für optimale Sicherheit geschützt. Diese Innovation unterstreicht das Bestreben von HIZENERGY, den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig eine hohe Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Eine Plattform für zukünftige Zusammenarbeit

Die Solar Solutions Düsseldorf ist ein wichtiges Branchenereignis; die Auszeichnung und Teilnahme von HIZENERGY unterstreicht das europäische Engagement und die lokalen Partnerschaftspläne. Die EnerBox besitzt Zertifizierungen wie VDE-AR-N 4110 und C10/11. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Installateuren, Entwicklern und Investoren, um unsere Lösungen auf die Bedürfnisse Europas zuzuschneiden", sagte Penny Pan, Head of Europe bei HIZENERGY.

Über HIZENERGY

HIZENERGY hat sich auf die Bereitstellung von Energiespeichersystemen für gewerbliche und industrielle Anwendungen spezialisiert, wobei Power Conversion Systems das Kernstück bildet. Das Unternehmen ist bestrebt, die wichtigsten Herausforderungen und Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Energiespeicherung in diesen Sektoren anzugehen. Unter dem Motto „Flexible Energie für alle" will HIZENERGY seinen gewerblichen und industriellen Kunden effiziente, intelligente, sichere und zuverlässige Energiespeicherlösungen anbieten.

