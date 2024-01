HL Mando et HL Klemove participeront au CES 2024 avec des robots et des logiciels destinés aux véhicules

Le salon de la technologie s'ouvre sur les changements apportés à la conduite autonome dans la vie quotidienne grâce à une technologie de pointe

Démonstration du système Parkie, lauréat du prix de la meilleure innovation, et présentation des systèmes Beetle et Tire Sync, lauréats du prix de l'innovation

LAS VEGAS et SÉOUL, Corée du Sud, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- HL Group participera au CES 2024, le plus grand événement technologique au monde, qui se tiendra du 9 au 12 janvier avec HL Mando, spécialisé dans les solutions pour véhicules électriques, et HL Klemove, spécialisé dans la conduite autonome. Les deux entreprises ont incarné le thème du CES « Imagine Every Move » (imaginez chaque mouvement) avec leurs produits primés par le CES Innovation Award, qui introduisent la conduite autonome dans notre vie quotidienne. Le stand constitue une scène ouverte, avec un écran LED installé à l'avant qui s'étend à la fois horizontalement et verticalement. Il s'étend sur une largeur de 10 m et une hauteur de 4,5 m. La vidéo du CES qui présente le présent et l'avenir des deux entreprises sera projetée sur la scène principale.

HL Mando∙HL Klemove CES 2024 Main Theme

HL Mando présente Parkie, lauréat du prix de la meilleure innovation. Ce robot de stationnement équipé d'un système de conduite entièrement autonome peut non seulement reconnaître les obstacles, les routes et les numéros de plaque d'immatriculation, mais aussi déterminer de manière autonome la taille, le poids et le type des voitures garées. Parkie permet de réduire l'espace de stationnement de 30 % par rapport aux systèmes de stationnement mécaniques. Un avantage économique supplémentaire d'environ 20 % peut également être envisagé. Afin de favoriser la conduite autonome au quotidien, HL Mando dédiera un espace de son stand à la présentation de Parkie ainsi que de son module de voiture autoproduit. La solution MiCOSA, qui fait ses débuts chez HL Mando, est également remarquable. MiCOSA, qui fait une entrée audacieuse sur le marché de la mobilité aux côtés des robots, est une solution logicielle automobile basée sur des données, disponible sur le stand de HL Mando.

HL Klemove a présenté le Beetle, un radar mobile de pointe qui devrait révolutionner la mobilité et la sécurité des personnes. Ce capteur compact, pas plus grand qu'un simple AirPods, possède un rayon de détection impressionnant de 20 mètres et peut être facilement synchronisé avec différents appareils. Il est spécialement conçu pour améliorer la sécurité des dispositifs d'aide à la mobilité de petite taille tels que les vélos et les fauteuils roulants. La capacité du Beetle à fournir une détection en temps réel permet aux utilisateurs de s'adapter rapidement à des circonstances imprévues, ce qui en fait un outil indispensable dans la vie quotidienne.

Les caractéristiques remarquables du Beetle ont été mises en évidence lors du salon CES de cette année, où il a été récompensé dans deux catégories importantes : appareils mobiles, accessoires et applications, et villes intelligentes. En outre, la technologie innovante Tire Sync de HL Klemove a été récompensée pour ses capacités révolutionnaires. Au-delà du simple contrôle de l'usure et de la température des pneus, Tire Sync évalue la charge du véhicule et l'état de la route, jouant ainsi un rôle crucial dans la prévention des accidents de la circulation en identifiant les dangers tels que le verglas et les nids-de-poule.

HL Klemove collabore actuellement avec une grande entreprise mondiale de pneumatiques afin de lancer Tire Sync sur le marché. En outre, l'entreprise s'apprête à dévoiler une solution complète de conduite autonome, centrée sur son ordinateur haute performance. Ce système intègre des radars avancés, des caméras à haute résolution et des logiciels sophistiqués, ce qui conforte la position de HL Klemove en tant que précurseur dans le domaine de la sécurité et de l'innovation automobiles.

Les stands de HL Mando et HL Klemove se trouveront à l'emplacement nº 5466, situé dans le hall ouest. Divers événements sont prévus tout au long du CES, y compris des événements de collaboration avec MiCOSA de HL Mando.

À propos de HL Mando et HL Klemove

HL Mando est une entreprise de solutions pour les véhicules électriques et la conduite autonome, spécialisée dans les composants essentiels à la sécurité des véhicules. L'entreprise est un leader mondial dans les technologies habilitantes clés pour la mobilité future, y compris le concept de redondance et la technologie by-wire, et renforce les solutions de véhicules écologiques telles que le système e-Drive et les convertisseurs de piles à combustible à l'hydrogène. Sa filiale HL Klemove, créée en décembre 2021, est issue de la fusion de l'unité AD/ADAS de HL Mando et de Mando-Hella Electronics, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de technologie de conduite autonome. Possédant plus de 2 200 brevets, HL Klemove se spécialise dans les solutions autonomes L2+/L3, y compris les capteurs avancés et les unités de commande, et s'apprête à lancer des unités de commande intégrées d'ici 2025. Au service d'un marché mondial, l'entreprise s'engage à améliorer la conduite autonome grâce à des capteurs et des algorithmes logiciels de pointe. En outre, HL Mando favorise l'expansion de ses activités grâce à de nouvelles opportunités commerciales dans le domaine de la mobilité, notamment la maintenance/le diagnostic prédictif des véhicules et les services de données basés sur l'informatique en nuage. Avec plus de 20 centres de R&D et 20 sites de production, l'entreprise sert plus de 60 clients dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [ https://www.hlmando.com/en/main.do ] et [ https://hlklemove.com/eng/main.do ]