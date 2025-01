HL Mando und HL Klemove nehmen gemeinsam an der CES 2025 teil

HL Heroes Video mit dem Slogan „Envision the Future" enthüllt

Vorstellung von Innovationen wie HAECHIE, BEETLE+ und AgriShield

SEOUL, Südkorea und LAS VEGAS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die HL Group wird zusammen mit ihrem globalen SDV-Marktführer HL Mando Corp. und dem Spezialisten für autonome Fahrlösungen HL Klemove Corp. vom 7. bis 10. Januar gemeinsam an der weltgrößten IT-Messe, der CES 2025, teilnehmen. Unter dem Motto „Envision the Future" werden die beiden Unternehmen in einem mehrstöckigen Kubus umfassende Lösungen für das autonome Fahren präsentieren, die über die Mobilität hinausgehen. Der Stand ist mit einem zusätzlichen Obergeschoss ausgestattet, das als VIP-Besprechungsraum reserviert ist und über dem Stockwerk für allgemeine Besucher liegt.

Die Ausstellungsfläche ist in vier Bereiche unterteilt. In der Intro Zone, die unter dem Motto „Leader of Automotive Solution" steht, werden die bisherigen Leistungen der beiden Unternehmen und ihre künftigen Geschäftsvorhaben vorgestellt. In der Autonomous Parking & Driving Zone haben die Besucher die Möglichkeit, ein Bildschirmspiel mit PARKIE zu erleben, dem Einparkroboter, der im letzten Jahr den Best Innovation Award gewonnen hat. Darüber hinaus wird auch das autonome Shuttle HOCKEY zu sehen sein. Die *HL Heroes Show wird in der Hauptzone die Hauptbühne einnehmen. Das Video soll fünfmal am Tag gezeigt werden und ist im Zeichentrickstil mit fünf Figuren im Retrostil gehalten. Es zeigt die anspruchsvolle Retro-Cartoon-Grafik, die von HL Mando und HL Klemove entwickelt wurde. In der Urban Mobility Zone werden verschiedene intelligente persönliche Mobilitätslösungen (SPM) ausgestellt, darunter Steerite Fit von HL Mando (eine elektrische Signalsteuerungstechnologie) und kettenlose Zwei- und Dreiräder.

In der Innovation Award Zone werden drei Produkte vorgestellt, die mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet wurden: HAECHIE von HL Mando, BEETLE+ von HL Klemove und AgriShield. HAECHIE wurde in der Kategorie „Menschliche Sicherheit für alle" ausgezeichnet. Es erkennt elektrische Funken schneller als herkömmliche hitze- oder rauchbasierte Detektionsmethoden, mit einer Empfindlichkeit, die mehr als 100 Mal höher ist als bei bestehenden Produkten. Als fortschrittliche Lösung für den elektrischen Brandschutz wird HAECHIE von HL Mando voraussichtlich in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen, darunter Elektrofahrzeuge, Ladestationen, Energiespeichersysteme (ESS) und Rechenzentren. BEETLE+, ausgezeichnet in der Kategorie Smart Cities, ist ein tragbares Radargerät, das von HL Klemove, einem führenden Anbieter von Lösungen für autonomes Fahren, entwickelt wurde. Er ist für seine hohe Leistung bekannt und verfügt über eine Reichweite von 30 Metern und verbesserte Fähigkeiten zur Vorwärtserkennung. Wenn BEETLE+ Hindernisse im vorderen und hinteren Bereich erkennt, informiert er den Benutzer sofort über eine spezielle mobile App über den Standort und den Risikograd der Hindernisse. AgriShield ist ein hochmodernes Gerät zur Abschreckung von Wildtieren, das oft auch als „intelligente Vogelscheuche" bezeichnet wird. Dieses Produkt kann zwischen Wildtieren wie Wildschweinen und Wasserhirschen und Menschen unterscheiden. Ausgestattet mit Vision AI Algorithmen, spiegelt es die ehrgeizige Vision der Entwickler wider. AgriShield wurde in der Kategorie Industrieanlagen und -maschinen ausgezeichnet, weil es das Potenzial hat, das globale Problem der Wildtierschäden zu lösen.

Seong-hyeon Cho, Geschäftsführer von HL Mando, kommentierte: „Mit über 60 Jahren technologischer Expertise hat HL den Wert der Sicherheit durch autonomes Fahren, SDV, Mobilität, Robotik und Sensoren in diese CES-Ausstellung eingebracht.", und betonte die Bedeutung ihrer Teilnahme.

Der Gemeinschaftsstand von HL Mando und HL Klemove befindet sich in der West Hall des Las Vegas Convention Center, Stand Nr. 5352. Während der CES ist eine Reihe von Veranstaltungen geplant, darunter die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit HARMAN.

*HL Heroes Show

In einem einzigen Retro-Cartoon-Video verwandeln sich die hochmodernen HL-Technologien in heldenhafte Figuren, ähnlich wie die Avengers. Diese Produktion wurde geschaffen, um dem Publikum die beiden Unternehmen näher zu bringen. Wie das Marketing-Strategieteam erläutert, ist das Konzept der „Technologie als Held, der die Sicherheit im Alltag gewährleistet" in den Inhalt eingebettet und modernisiert den traditionellen Retro-Slogan „Technologie von Mando". Das Video beginnt mit HAECHIE. HACHIE erkennt einen Lichtbogen (einen elektrischen Funken), ein frühes Warnzeichen für einen elektrischen Brand. Der Patrouillenroboter GOALIE sendet dann einen Alarm, während der Parkroboter PARKIE die Fahrzeuge schnell auf freie Zufahrtswege verlegt. Der Arbeitsassistenzroboter MiCKIE beobachtet und beurteilt die Situation, und schließlich rettet das autonome Shuttle HOCKEY die Menschen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2592279/Photo_1__HL_Mando_and_HL_Klemove_Joint_Booth.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2592256/Photo_2__HL_Mando_and_HL_Klemove_CES_2025_Main_Theme.jpg