Hoist Finance seleciona a Digital Banking Platform da LTI para alcançar crescimento acelerado na Europa

MUMBAI, Índia, 19 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, celebrou uma parceria estratégica com a Hoist Finance AB, empresa europeia de serviços financeiros, para Banking-as-a-Service para o segmento de Empréstimos Produtivos por meio de sua Digital Banking Platform.

A Digital Banking Platform da LTI, alimentada pela Temenos, permitirá que a Hoist Finance seja mais escalável, com integração mais rápida de novas classes de ativos em todas as regiões. A plataforma oferece interoperabilidade, agilidade e maior segurança a um menor custo total de propriedade.

Klaus-Anders Nysteen, CEO da Hoist Finance, disse: "A parceria estratégica com a LTI está alinhada com nossa estratégia de crescimento no segmento de empréstimos produtivos na Europa. Isso nos ajudará a fortalecer o posicionamento da Hoist como líder neste segmento com estratégias digitais inéditas. A LTI é uma parceira estratégica da Hoist desde 2019 e tem apoiado várias iniciativas de transformação, abrangendo a transformação do local de trabalho, a transformação da infraestrutura e a migração para a nuvem. A adoção da plataforma de banco digital da LTI foi uma extensão natural de nossa parceria estratégica."

Com seus recursos abrangentes, a Digital Banking Platform da LTI oferece integração completa com Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments e Temenos Financial Crime Mitigation, bem como soluções fintech como relatórios regulatórios, autenticação, soluções KYC, serviços de cartão e soluções de pagamento disponíveis no Temenos Marketplace.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI, disse : "A plataforma de banco digital da LTI combina nossa experiência funcional e tecnológica para modernizar as operações sem um enorme investimento inicial ou custo de licença. O modelo baseado no consumo oferecido pela plataforma permitirá aos bancos se manter competitivos sem se preocupar com ciclos de tecnologia. Estamos orgulhosos de nossa parceria com a Hoist e esperamos permitir sua expansão em toda a Europa."

A Digital Banking Platform da LTI operará perfeitamente em aplicações e infraestrutura de içamento existentes por meio de uma interface orientada por API para conexão com sistemas de terceiros.

Julia Ehrhardt, diretora de banco de varejo e desenvolvimento de negócios da Hoist Finance, disse: "A plataforma de banco digital de última geração da LTI ajudará a Hoist na realização de seu objetivo estratégico de aumentar sua participação de mercado no segmento de banco de varejo, que estima-se que crescerá dos atuais 700 milhões de SEK para 4 bilhões de SEK até 2023. A plataforma da LTI é totalmente escalável, oferecendo à Hoist a agilidade para expandir seus produtos de empréstimos produtivos e depósitos em todos os nossos mercados."

Presente em toda a Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, a LTI é uma das principais provedoras de consultoria de TI e soluções digitais na região nórdica. Um estudo recente da Whitelane Research and PA reconheceu a empresa entre os melhores players na região nórdica e a nº 1 em termos de satisfação do cliente na Suécia. A empresa conta com bancos e instituições financeiras líderes entre seus clientes na região.

