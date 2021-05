Hoist Finance choisit la plate-forme bancaire numérique de LTI pour accélérer sa croissance en Europe

La plateforme va soutenir la croissance du segment des prêts honorés

MUMBAI, Inde, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a conclu un partenariat stratégique avec Hoist Finance AB, une société paneuropéenne de services financiers, pour fournir une solution Banking-as-a-Service pour le segment des prêts honorés via sa plate-forme bancaire numérique .

La plateforme bancaire numérique de LTI, alimentée par Temenos, permettra à Hoist Finance d'être plus évolutive et d'intégrer plus rapidement de nouvelles classes d'actifs de toutes les régions. La plateforme offre une interopérabilité transparente, une grande souplesse et une sécurité accrue pour un coût total de possession faible.

Klaus-Anders Nysteen, PDG de Hoist Finance, a déclaré : « Le partenariat stratégique avec LTI s'inscrit dans notre stratégie de croissance du segment des prêts honorés en Europe. Il nous permettra de renforcer le positionnement de Hoist en tant que leader sur ce segment grâce à des stratégies axées sur le numérique.. LTI est un partenaire stratégique de Hoist depuis 2019 et soutient de multiples initiatives de transformation, allant de la transformation du lieu de travail à la migration vers le cloud en passant par la transformation de l'infrastructure. L'intégration de la plateforme bancaire numérique de LTI était un prolongement naturel de notre partenariat stratégique. »

Grâce à ses capacités complètes, la plate-forme bancaire numérique de LTI offre une intégration de bout en bout avec Temenos Transact, Temenos Infinity, Temenos Payments et Temenos Financial Crime Mitigation, ainsi qu'avec les solutions FinTech telles que les rapports réglementaires, l'authentification, les solutions KYC, les services de cartes et les solutions de paiement disponibles sur Temenos Marketplace.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « La plateforme bancaire numérique de LTI combine notre expertise fonctionnelle et technologique pour moderniser les opérations sans investissement initial énorme ou coût de licence. Le modèle basé sur la consommation offert par la plateforme permettra aux banques de rester compétitives sans se soucier des cycles technologiques. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Hoist, et nous avons hâte de favoriser son expansion en Europe. »

La plateforme bancaire numérique de LTI fonctionnera sans interruption grâce aux applications et à l'infrastructure existantes de Hoist, via une interface API permettant de se connecter à des systèmes tiers.

Julia Ehrhardt, directrice de la banque de détail et du développement commercial chez Hoist Finance, a déclaré : « La plateforme bancaire numérique de pointe de LTI aidera Hoist à atteindre son objectif stratégique d'accroître sa part de marché dans le segment de la banque de détail, qui devrait passer de 700 millions de couronnes suédoises actuellement à 4 milliards de couronnes suédoises en 2023. La plateforme de LTI est entièrement évolutive, ce qui procure à Hoist la souplesse nécessaire pour étendre son offre de prêts honorés et de dépôts sur tous nos marchés. »

Implantée en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande, LTI est l'un des principaux fournisseurs de services de conseil en informatique et de solutions numériques dans la région nordique. Une étude récente menée par Whitelane Research et PA a reconnu l'entreprise comme l'une des plus performantes de la région nordique et la première en termes de satisfaction de la clientèle en Suède. La société compte parmi ses clients des banques et des institutions financières de premier plan dans la région.

