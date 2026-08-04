Holand Automotive Group расширяет свою лизинговую платформу сегмента ультра-люкс путем стратегического приобретения активов находящейся под конкурсным управлением John Scotti Leasing Inc.

Holand Leasing приобретает избранную часть портфеля John Scotti Leasing Inc. Активы, в наибольшей степени соответствующие бизнес-модели ультра-люкс компании, укрепляют долгосрочную приверженность Группы самым взыскательным клиентам Квебека.

МОНРЕАЛЬ, 4 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, одна из ведущих канадских автомобильных компаний в сегменте люкс и ультра-люкс, сегодня объявила о том, что ее лизинговое подразделение, Holand Leasing, завершило стратегическое приобретение избранной части лизингового портфеля John Scotti Leasing Inc., находящейся под конкурсным управлением с судебным надзором. Holand приобрела активы, наиболее тесно связанные с ее бизнес-моделью в сегменте ультра-роскоши и профилем клиентов, которых она обслуживает, что представляет собой естественное и рациональное расширение существующей лизинговой платформы Группы. Остаток портфеля остается у внешнего управляющего, который продолжает руководить более широким процессом конкурсного управления.

Эта сделка была тщательно продумана и отражает внимание Holand к сегменту ультра-роскошных автомобилей. Вместо того, чтобы приобретать портфель в полном объеме, Holand тесно сотрудничала с конкурсным управляющим, чтобы определить и приобрести лизинговые соглашения, которые наилучшим образом соответствуют ее бизнес-модели, профилю клиентов компании и маркам, которые она представляет. Результатом является высококонкурентное дополнение к существующему портфелю Holand Leasing, которое создает непосредственную ценность как для клиентов, так и для Группы.

«От имени всей нашей группы мы с большой радостью и гордостью приветствуем клиентов, которые присоединяются к семье Holand благодаря этой сделке. Это приобретение отражает нашу убежденность в сегменте ультра-роскошных автомобилей и наше стремление предоставлять услуги с гибкостью, осмотрительностью и уровнем обслуживания, которого заслуживают наши клиент ы. Наша цель ясна: тесно сотрудничать с этими клиентами, уважать и поддерживать существующие договоренности, а также обеспечивать непрерывность и гибкость, соответствующие их ожиданиям по мере обновления и расширения портфеля».

— Гэд Биттон (Gad Bitton), президент и главный исполнительный директор Holand Automotive Group

Holand Leasing будет работать напрямую с заинтересованными лизингополучателями, чтобы обеспечить плавный переход, сохранение их текущих лизинговых договоров и предоставление полного спектра услуг и гибкости, которые определяют компанию Holand. Являясь лизинговой компанией с полным спектром услуг, Holand поддерживает своих клиентов от приобретения и финансирования до обновления, предлагая многие из самых востребованных марок автомобилей в мире.

Чтобы обеспечить непрерывность обслуживания на протяжении всего переходного периода, интеграцией будет руководить Джанет Калли (Janet Cully), старший вице-президент и ценный член команды Holand, работающий с нами с 1995 года. В подчинении у г-жи Калли будут находиться Вики Форзе (Viki Forese), руководитель лизинговых операций, которая будет отвечать за интеграцию приобретенного портфеля, тесно сотрудничая с Меиром Биттоном (Meir Bitton), исполнительным вице-президентом Holand Leasing, для поддержания исключительного стандарта обслуживания, ожидаемого клиентами.

«Наш главный приоритет — это наши клиенты. Каждый лизингополучатель, присоединяющийся к Holand, может рассчитывать на плавный, бесшовный переход и внимательное обслуживание по высшему разряду, которого они заслуживают».

— Меир Биттон, исполнительный вице-президент Holand Leasing

Эта сделка согласуется с долгосрочной стратегией Holand Automotive Group по созданию стоимости путем тщательно отобранных, продуманных приобретений, которые соответствуют ее бизнес-модели и клиентам, пользующимся ее услугами. Holand продолжит оценивать возможности для роста, инвестиций и создания долгосрочной стоимости в тех областях, где она может обслуживать клиентов лучше, чем кто-либо другой.

О Holand Automotive Group

Основанная в 1995 году, Holand Automotive Group является одной из ведущих организаций в области мультибрендовых автомобилей класса люкс и ультра-люкс, занимаясь многими из самых престижных марок в мире на территории Канады, Соединенных Штатов Америки и Европы. Дилерские центры компании включают: Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis и MINI Québec.

Вместе со своим лизинговым подразделением с полным спектром услуг, Holand Leasing, а также холдингами недвижимости и гостиничного бизнеса, Holand стремится предоставлять эксклюзивные услуги самым взыскательным клиентам в мире.

Контакты для СМИ: Джастин Мелош (Justin Meloche), [email protected]