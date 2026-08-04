Holand Automotive Group rozwija platformę leasingu samochodów ultraluksusowych dzięki strategicznemu przejęciu części aktywów z masy zarządzanej w ramach postępowania dotyczącego niewypłacalności John Scotti Leasing Inc.

Holand Leasing przejmuje wybraną część portfela leasingowego John Scotti Leasing Inc. Aktywa najlepiej wpisujące się w model biznesowy skoncentrowany na segmencie aut ultraluksusowych wzmacniają długoterminowe zaangażowanie Grupy na rzecz najbardziej wymagających klientów w Quebecu.

MONTRÉAL , 4 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, jedna z czołowych kanadyjskich grup motoryzacyjnych specjalizujących się w samochodach luksusowych i ultraluksusowych, poinformowała dziś, że należąca do niej spółka leasingowa Holand Leasing zakończyła strategiczne przejęcie wybranej części portfela leasingowego John Scotti Leasing Inc. w ramach prowadzonego pod nadzorem sądu postępowania dotyczącego niewypłacalności spółki. Grupa przejęła aktywa najlepiej odpowiadające jej modelowi biznesowemu skoncentrowanemu na segmencie ultraluksusowym oraz profilowi obsługiwanych klientów, co stanowi naturalne i przemyślane rozszerzenie dotychczasowej działalności leasingowej. Pozostała część portfela pozostaje pod zarządem syndyka, który nadal prowadzi postępowanie dotyczące pozostałych aktywów.

Zakres transakcji został starannie określony tak, aby odzwierciedlał koncentrację Holand na segmencie ultraluksusowym. Zamiast przejmować cały portfel, spółka ściśle współpracowała z syndykiem w celu wyodrębnienia i nabycia umów leasingowych najlepiej odpowiadających jej modelowi działalności, profilowi klientów oraz markom reprezentowanym przez Grupę. W efekcie portfel Holand Leasing został wzbogacony o aktywa doskonale wpisujące się w jego dotychczasową strukturę, co przynosi natychmiastowe korzyści zarówno klientom, jak i całej Grupie.

„W imieniu całej naszej Grupy z ogromną satysfakcją i dumą witamy klientów, którzy dzięki tej transakcji dołączają do rodziny Holand. To przejęcie odzwierciedla nasze przekonanie o potencjale segmentu ultraluksusowego oraz nasze zobowiązanie do świadczenia usług z elastycznością, dyskrecją i na poziomie, jakiego oczekują nasi klienci. Nasz cel jest jasny – ściśle współpracować z nowymi klientami, respektować i utrzymać ich dotychczasowe warunki umów oraz zapewnić ciągłość obsługi i elastyczność, których oczekują, wspólnie odnawiając i rozwijając portfel" - Gad Bitton, prezes i dyrektor generalny Holand Automotive Group.

Holand Leasing będzie bezpośrednio współpracować z leasingobiorcami objętymi transakcją, aby zapewnić płynne przejście, utrzymanie obowiązujących umów leasingowych oraz dostęp do pełnego zakresu usług i elastycznych rozwiązań, które stanowią o standardzie obsługi oferowanym przez firmę. Jako dostawca kompleksowych usług leasingowych Holand wspiera klientów na każdym etapie – od zakupu pojazdu i finansowania po odnowienie umowy – oferując rozwiązania obejmujące wiele najbardziej pożądanych marek motoryzacyjnych na świecie.

Aby zapewnić ciągłość obsługi podczas procesu integracji, nadzór nad nim obejmie Janet Cully, Senior Vice-President, związana z Holand od 1995 roku. Pod jej kierownictwem Viki Forese, Head of Leasing Operations, będzie odpowiadać za bieżącą integrację przejętego portfela, współpracując z Meirem Bittonem, Executive Vice-President Holand Leasing, w celu utrzymania najwyższego standardu obsługi, do którego przyzwyczajeni są klienci.

„Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Każdy leasingobiorca dołączający do Holand może liczyć na sprawny i bezproblemowy proces migracji oraz indywidualną obsługę na najwyższym poziomie" – Meir Bitton, Executive Vice-President Holand Leasing.

Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Holand Automotive Group, która zakłada tworzenie wartości poprzez selektywne i przemyślane przejęcia spójne z modelem biznesowym firmy oraz potrzebami klientów. Grupa będzie nadal analizować możliwości rozwoju, inwestowania i budowania trwałej wartości wszędzie tam, gdzie może zaoferować klientom obsługę przewyższającą standardy rynkowe.

Holand Automotive Group

Założona w 1995 roku Holand Automotive Group jest jedną z czołowych grup motoryzacyjnych specjalizujących się w sprzedaży samochodów luksusowych i ultraluksusowych wielu marek, reprezentując najbardziej prestiżowe marki motoryzacyjne świata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie. Grupa prowadzi salony reprezentujące marki: Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis oraz MINI Québec.

Za sprawą swojej spółki świadczącej kompleksowe usługi leasingowe – Holand Leasing – oraz aktywów w sektorze nieruchomości i hotelarstwa, Holand Automotive Group konsekwentnie dąży do zapewniania wyjątkowych doświadczeń najbardziej wymagającym klientom na świecie.

Kontakt dla mediów: Justin Meloche, [email protected]