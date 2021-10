Holland America Line nomme Son Altesse Royale la Princesse Margriet des Pays-Bas marraine du Rotterdam

Le lien entre Holland America Line et la Maison d'Orange remonte à près d'un siècle, lorsque le Prince Hendrik a lancé le Statendam III en 1929. Depuis lors, les membres de la famille royale néerlandaise ont lancé 11 autres navires Holland America Line au fil des ans, dont Son Altesse Royale la Princesse Margriet qui a baptisé le Prinsendam (1972), le Nieuw Amsterdam III (1983), le Rotterdam VI (1997) et l' Oosterdam (2003).

« Nous sommes profondément reconnaissants que Son Altesse Royale la Princesse Margriet joue le rôle à nouveau de marraine d'un navire de Holland America Line, perpétuant ainsi une longue tradition avec la famille royale qui ne cesse d'honorer nos racines néerlandaises », a déclaré Gus Antorcha, président de Holland America Line. « Le Rotterdam sera baptisé à Rotterdam l'année prochaine, célébrant ainsi sa ville éponyme et notre lien historique avec les Pays-Bas. Nous avons hâte de commémorer cet événement où tout a commencé pour Holland America Line.

Parmi les autres membres de la famille royale néerlandaise qui sont marraines, citons la reine Máxima, qui a baptisé le Koningsdam en 2016 et le Nieuw Amsterdam en 2010. La princesse Beatrix devenue reine, a été la marraine de l'Eurodam en 2008. Le Rotterdam V a été lancé en 1958 par la reine Juliana. La princesse Beatrix devenue reine a baptisé le Statendam IV en 1957 et la princesse Margriet en 1960. Le Nieuw Amsterdam II a été lancé par la reine Wilhelmina en 1937.

La croisière inaugurale du Rotterdam partira le 20 octobre 2021 d'Amsterdam, aux Pays-Bas, pour un voyage transatlantique de 14 jours à destination de Fort Lauderdale, en Floride. Au cours de sa saison inaugurale dans les Caraïbes, de novembre à avril, le Rotterdam effectuera un circuit aller-retour de cinq à 11 jours dans les régions méridionales, occidentales, orientales et tropicales, au départ de Fort Lauderdale. À la mi-avril, le navire effectuera une traversée de 14 jours de l'océan Atlantique vers l'Europe pour passer l'été en Norvège, dans la Baltique, dans les îles britanniques et en Islande, une croisière aller-retour au départ d'Amsterdam.

Le Rotterdam a été livré par le chantier naval Fincantieri en Italie le 30 juillet 2021. La date de baptême du navire à Rotterdam sera annoncée dans les prochains mois.

À propos de Holland America Line [une division de Carnival Corporation and plc (NYSE: CCL and CUK)]

Holland America Line explore le monde depuis 1873 et a été la première compagnie de croisière à proposer des aventures en Alaska et au Yukon il y a près de 75 ans. Sa flotte de navires haut de gamme visite près de 400 ports dans 114 pays du monde entier, offrant une expérience idéale pour les navires de taille moyenne. Un troisième navire d'excellence, le Rotterdam, a rejoint la flotte en juillet 2021.

Leader des croisières haut de gamme, les navires de Holland America Line proposent des initiatives innovantes et une gamme variée d'expériences enrichissantes axées sur la découverte de destinations et les voyages personnalisés. La meilleure musique live en mer s'empare chaque soir du Music Walk, et les restaurants proposent des sélections exclusives du réputé Conseil Culinaire de Holland America Line, composé de chefs de renommée mondiale.

En raison du COVID-19, Holland America Line améliore actuellement les protocoles de santé et de sécurité et la façon dont ils peuvent avoir un impact sur les futures croisières. Nos offres réelles peuvent varier par rapport à ce qui est affiché ou décrit dans les documents marketing. Consultez nos mises à jour sur les croisières , nos protocoles de santé et de sécurité et nos avis aux voyageurs du CDC.

CONTACT : Erik Elvejord TÉLÉPHONE : 800-637-5029, 206-626-9890 E-MAIL : [email protected]

