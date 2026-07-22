Hollyland lance le Pyro 5 4K, qui simplifie les installations sur les plateaux et améliore l'efficacité de la production

SHENZHEN, Chine, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fournisseur mondial de solutions audio et vidéo sans fil professionnelles, a officiellement lancé le Pyro 5 4K, le dernier-né de sa gamme de transmission sans fil Pyro. S'appuyant sur le Pyro 5, ce nouveau moniteur sans fil apporte trois améliorations majeures : une transmission sans fil 4K30 de bout en bout, la prise en charge du contrôle direct d'un plus grand nombre de modèles de caméras, ainsi que la nouvelle fonction « Image Overlay ».

Pyro 5 4K combines a monitor, transmitter, and receiver in one compact device with end-to-end 4K30 wireless transmission. Low-latency monitoring and a 1,500-nit display help crews stay focused under bright outdoor conditions.

Les productions professionnelles ont toujours eu recours à des systèmes de transmission sans fil distincts et à des moniteurs de terrain autonomes, ce qui impliquait un équipement supplémentaire, du câblage et un temps d'installation plus long. Conçu pour être bien plus qu'un simple moniteur, le Pyro 5 4K rationalise ce flux de travail en regroupant plusieurs outils de production au sein d'une solution compacte, aidant ainsi les cinéastes, les diffuseurs et les créateurs de contenu à simplifier leurs installations sur le plateau et à améliorer l'efficacité de la production.

Une transmission haute performance, sans compromis

Le Pyro 5 4K repose sur une transmission sans fil 4K30 de bout en bout au sein de l'ensemble de l'écosystème Pyro, offrant une qualité d'image ultra-nette pour les flux de travail de production professionnels. Qu'il soit utilisé pour la réalisation de films, la production publicitaire, le streaming en direct ou la diffusion multicaméra, ce moniteur prend en charge la transmission vidéo sans fil.

Grâce à la technologie WiFiBroadcast de Hollyland, le Pyro 5 4K facilite la collaboration sans fil en toute flexibilité au sein de l'écosystème Pyro. En mode diffusion, un seul Pyro 5 4K peut transmettre des signaux vidéo à quatre appareils Pyro au maximum simultanément, à des distances pouvant atteindre 200 mètres (656 pieds) en ligne droite. Lorsque le mode Diffusion est désactivé, il prend en charge les connexions avec jusqu'à deux appareils Pyro et deux clients de l'application HollyView.

À l'instar des modèles Pyro 5 et Pyro 7, le Pyro 5 4K fonctionne à la fois sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, offrant ainsi un accès à un spectre sans fil plus large. La fonction « Smart Channel Selection » analyse les fréquences disponibles à chaque mise sous tension du moniteur et sélectionne automatiquement un canal libre. Lors de son utilisation, la fonction « Auto Frequency Hopping » permet de maintenir une connexion stable en basculant vers des canaux moins encombrés dès qu'une interférence est détectée. Pour les productions utilisant plusieurs appareils Pyro, la sélection manuelle des canaux permet aux équipes d'attribuer des canaux différents à chaque appareil, de sorte que chacun reste sur son propre canal, ce qui réduit les conflits de canaux au sein du système.

Bien plus qu'un simple écran

Tirant parti de ses capacités de transmission sans fil, le Pyro 5 4K combine les fonctions d'émetteur, de récepteur et de moniteur dans un seul appareil de 5,5 pouces, ce qui simplifie aussi bien les configurations de visualisation montées sur caméra que les configurations mobiles. Bien plus qu'un simple moniteur sans fil, le Pyro 5 4K prend également en charge le contrôle direct de la caméra et l'enregistrement de fichiers proxy.

La fonction de contrôle direct de la caméra (Direct Camera Control) permet aux opérateurs de régler les paramètres de la caméra depuis l'écran tactile sans devoir retourner à la caméra. La compatibilité élargie prend désormais en charge davantage de modèles d'appareils photo Sony, Canon et Nikon. La nouvelle fonction de superposition d'image (Image Overlay) aide les équipes de tournage à harmoniser avec précision le cadrage à l'aide d'images de référence, ce qui en fait un outil idéal pour garantir la cohérence des compositions entre plusieurs prises tout en réduisant le nombre de reprises.

Le moniteur prend également en charge l'enregistrement de proxys, ce qui permet de sauvegarder directement des fichiers proxy sur une carte SD avec un timecode intégré, pour un visionnage synchronisé, un montage préliminaire et une collaboration en post-production.

L'écran de 5,5 pouces du Pyro 5 4K, avec un niveau de luminosité de 1 500 nits et lisible en plein soleil, est doté d'outils de contrôle professionnels, notamment les fonctions « Waveform », « False Color », « Focus Assist », « Zebra Pattern » et « 3D LUT ». Il prend également en charge les entrées HDMI IN, HDMI OUT et SDI IN, offrant ainsi un choix élargi d'entrées et de sorties de signaux.

Le Pyro 5 4K s'appuie sur les atouts de l'écosystème Pyro en matière de transmission sans fil. En intégrant des flux de travail sans fil 4K30, une surveillance intelligente, le contrôle direct des caméras, l'enregistrement de fichiers proxy et le streaming en direct dans un seul moniteur compact, ce nouvel appareil offre aux cinéastes, aux diffuseurs et aux créateurs de contenu une solution de production plus fluide et plus flexible, de la capture à la diffusion.

Prix et disponibilité

Le Pyro 5 4K est désormais disponible auprès des distributeurs locaux, sur Amazon et sur la boutique en ligne de Hollyland, au prix de 449 dollars.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.hollyland.com/product/pyro-5-4k.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. Elle a mis en place un réseau commercial couvrant environ 160 pays et régions, soutenu par des équipes régionales et des bureaux répartis dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook et Hollyland Instagram.

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