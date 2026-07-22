Hollyland lanza Pyro 5 4K, que simplifica la configuración en el set y mejora la eficiencia de la producción

SHENZHEN, China, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor global de soluciones profesionales de audio y vídeo inalámbricas, ha lanzado oficialmente el Pyro 5 4K, la última incorporación a su línea de transmisión inalámbrica Pyro. Basado en el Pyro 5, el nuevo monitor inalámbrico presenta tres mejoras importantes: transmisión inalámbrica 4K30 de extremo a extremo, compatibilidad con el control directo de la cámara en más modelos y la nueva función de superposición de imágenes.

Pyro 5 4K combines a monitor, transmitter, and receiver in one compact device with end-to-end 4K30 wireless transmission. Low-latency monitoring and a 1,500-nit display help crews stay focused under bright outdoor conditions.

Las producciones profesionales tradicionalmente se han basado en sistemas de transmisión inalámbrica separados y monitores de campo independientes, lo que requiere equipo, cableado y tiempo de configuración adicionales. Diseñado como algo más que un simple monitor, el Pyro 5 4K agiliza este flujo de trabajo al combinar múltiples herramientas de producción en una solución compacta, lo que ayuda a cineastas, locutores y creadores de contenido a simplificar las configuraciones en el set y mejorar la eficiencia de la producción.

Rendimiento de transmisión sin concesiones

La esencia del Pyro 5 4K reside en la transmisión inalámbrica 4K30 de extremo a extremo a través de todo el ecosistema Pyro, que ofrece una calidad de imagen ultra nítida para flujos de trabajo de producción profesional. Ya sea para cine, producción comercial, transmisión en directo o retransmisiones multicámara, el monitor admite la transmisión inalámbrica de vídeo.

Gracias a la tecnología WiFiBroadcast de Hollyland, el Pyro 5 4K permite una colaboración inalámbrica flexible en todo el ecosistema Pyro. En el modo de transmisión, un solo Pyro 5 4K puede transmitir vídeo a hasta cuatro dispositivos Pyro simultáneamente a distancias de hasta 200 metros (656 pies) en línea de visión. Cuando el modo de transmisión está desactivado, admite conexiones con hasta dos dispositivos Pyro y dos clientes de la aplicación HollyView.

Al igual que Pyro 5 y Pyro 7, el Pyro 5 4K opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, con acceso a un espectro inalámbrico más amplio. La Selección Inteligente de Canal escanea las frecuencias disponibles cada vez que se enciende el monitor y selecciona automáticamente un canal libre. Durante su uso, el Salto Automático de Frecuencia ayuda a mantener una conexión estable cambiando a canales libres cuando se detectan interferencias. Para producciones que utilizan varios dispositivos Pyro, la selección manual de canal permite a los equipos asignar canales diferentes a cada dispositivo, de modo que cada uno permanezca en su propio canal, reduciendo así los conflictos de canal en todo el sistema.

Más que un simple monitor

Aprovechando sus capacidades de transmisión inalámbrica, el Pyro 5 4K combina las funciones de transmisor, receptor y monitor en un único dispositivo de 5,5 pulgadas, simplificando las configuraciones de monitorización tanto en cámaras como en dispositivos móviles. Además de ser un monitor inalámbrico, el Pyro 5 4K también permite el control directo de la cámara y la grabación proxy.

La función de Control Directo de Cámara permite a los operadores ajustar la configuración de la cámara desde la pantalla táctil sin necesidad de volver a ella. La compatibilidad ampliada ahora incluye más modelos de cámaras Sony, Canon y Nikon. La nueva función de Superposición de Imagen ayuda a los equipos a igualar con precisión el encuadre utilizando imágenes de referencia, lo que resulta ideal para lograr composiciones consistentes en múltiples tomas y reducir la necesidad de repetir tomas.

El monitor también admite la grabación proxy, que guarda los archivos proxy directamente en una tarjeta SD con código de tiempo integrado para su revisión sincronizada, edición preliminar y colaboración en la postproducción.

La pantalla de 5,5 pulgadas y 1.500 nits, visible a plena luz del día, del Pyro 5 4K incluye herramientas de monitorización profesionales, como Waveform, False Color, Focus Assist, Zebra Pattern y 3D LUT. Además, admite HDMI IN, HDMI OUT y SDI IN para una mayor flexibilidad en la entrada y salida de señales.

El Pyro 5 4K aprovecha las ventajas de la transmisión inalámbrica del ecosistema Pyro. Al integrar flujos de trabajo inalámbricos 4K30, monitorización inteligente, control directo de la cámara, grabación proxy y transmisión en directo en un único monitor compacto, este nuevo dispositivo ofrece a cineastas, emisoras y creadores de contenido una solución de producción más ágil y flexible, desde la captura hasta la distribución.

Precio y disponibilidad

El Pyro 5 4K ya está disponible a través de distribuidores locales, Amazon y la tienda online de Hollyland por 449 dólares.

Para obtener más información, visite: https://www.hollyland.com/product/pyro-5-4k.

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos y se especializa en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras de transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluidos el cine, la transmisión por televisión, la producción de vídeos, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha creado una red de ventas que cubre aproximadamente 160 países y regiones, respaldada por equipos regionales y oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook y Hollyland Instagram.

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