Hollyland LARK M2: il microfono lavalier wireless leggero, già disponibile e ineguagliabile

Un microfono 'peso piuma' per i creatori di contenuti e i livestreamer – con una portata di 300 m

Hollyland lancia un microfono lavalier wireless leggero: solo 9g di peso

Perfetto per registi, vlogger, podcaster e per l'uso quotidiano

Cancellazione del rumore ambientale (ENC, Environmental Noise Cancellation) regolabile, per un audio sempre cristallino

Performance acustiche di altissimo livello

Suono Hi-Fi a 48kHz/24bit eccellente

Ergonomico e facile da usare

Conveniente ed elegante - in diverse opzioni di package

Durata massima della batteria di 40 ore con la custodia di ricarica portatile (versione Videocamera)

SHENZHEN, Cina, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland è lieta di annunciare LARK M2, un nuovo microfono lavalier wireless alto di gamma di livello consumer. Con soli 9 grammi di peso si impone come incredibile microfono lavalier leggerissimo e rappresenta la scelta ottimale per registi, vlogger e podcaster. È sufficientemente piccolo e leggero da poter essere fissato a qualsiasi tipo di abbigliamento all'insegna di comodità, sicurezza e discrezione. Con una riproduzione audio lossless e funzionalità eccellenti, LARK M2 garantisce agli utenti i migliori risultati possibili in qualsiasi condizione di registrazione. Garantisce un utilizzo senza interruzioni fino a 10 ore e una qualità del suono omogenea a ogni utilizzo.

Hollyland's LARK M2: A Featherweight Microphone for Content Creators and Livestreamers

Un'antenna di livello avanzato per trasmissioni affidabili a lungo raggio

Il modello LARK M2 non è perfetto solo per la creazione di contenuto generico, ma anche per altre attività audio e video in tempo reale, come l'intrattenimento dal vivo, l'apprendimento a distanza, i social media, la programmazione di eventi, i matrimoni, le presentazioni, lo streaming in diretta e altro ancora. LARK M2 elimina i grovigli di cavi e offre un'esperienza di registrazione realmente wireless. La versione Lightning si connette agli iPhone classici, mentre la versione USB-C si connette ai cellulari Android, all'iPhone 15, alle action cam e ai computer.

L'antenna del microfono, a strutturazione diretta del laser (LDS, Laser Direct Structuring) e con gain elevato, riduce il blocco del segnale causato dal corpo umano e offre una trasmissione audio stabile e continua. Con un'incredibile portata massima di 300 metri (linea di vista), il modello LARK M2 è lo strumento perfetto per registrare audio di qualità elevata in ambienti difficili.

Intelligente e facile da usare, con funzionalità avanzate

La cancellazione del rumore ambientale (ENC) garantisce che il suono venga ricreato in modo più accurato negli ambienti rumorosi. Gli utenti possono regolare in tutta semplicità l'effetto della funzione ENC per risultati ottimali in ogni situazione. Il modello LARK M2 supporta l'app LarkSound di Hollyland, facile da usare, che consente di aggiornare il firmware con un solo tocco, di regolare volume e cancellazione del rumore e di controllare lo stato dell'audio in tempo reale.

Il sistema di questo microfono offre inoltre una qualità del suono Hi-Fi a 48kHz/24bit, un rapporto segnale-rumore di 70dB e un livello di pressione acustica massima di 115dB, per un audio naturale e ad alta fedeltà. Il microfono LARK M2 offre numerose modalità di controllo della registrazione, come la riproduzione continua senza scollegare il microfono, il telecomando di trasmissione (TX) per la registrazione video tramite dispositivi mobili, la manopola intuitiva per regolare velocemente il volume e il facile passaggio tra le modalità mono e stereo.

Il favoloso design di LARK M2 completa facilmente lo stile personale dell'utente, il tutto a un prezzo conveniente. Gli utenti possono fissare saldamente il microfono grazie all'attacco con calamita, clip o con il nuovo design del laccio per il collo.

Lunga durata della batteria: fino a 40 ore

Grazie alla gestione ottimizzata del consumo energetico e alla sua efficienza, il modello LARK M2 è in grado di operare in modalità continua fino a 10 ore, garantendo agli utenti di potersi concentrare sulla creazione di contenuti fantastici, senza doversi preoccupare che la carica si esaurisca. La custodia di ricarica compatta e portatile permette di caricare due volte l'intero set, in meno di 1,5 ore per una ricarica completa. La versione con videocamera vanta un tempo massimo di funzionamento totale di 40 ore, mentre la versione mobile offre una durata della batteria di 30 ore con la custodia di ricarica. Il sistema è ricaricabile durante l'utilizzo.

Numerosi package e accessori

LARK M2 è disponibile in quattro versioni: Mobile (Lightning), Mobile (USB-C), Videocamera e Combo. Ogni package comprende una ricca serie di accessori, come gli antivento per la registrazione in esterni, i connettori dei cavi che semplificano i collegamenti e un laccio per il collo appositamente realizzato per ciascuna unità di trasmissione.

Prezzi e disponibilità

Il prodotto LARK M2 sarà lanciato a livello mondiale il 10 gennaio 2024, con disponibilità tramite i distributori locali e dallo store di Hollyland su Amazon https://amzn.to/3HrS7Pf

Per ulteriori informazioni sul nuovo microfono wireless leggero LARK M2 visitare il sito: [https://hollyland.info/larkm2]

Versione Mobile (Lightning): [165€]

Versione Mobile (USB-C): [153€]

Versione Videocamera: [177€]

Versione Combo: [199€]

Informazioni su Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) dal 2013 offre ai clienti di tutto il mondo soluzioni professionali per la trasmissione wireless di dati, audio e video, e per i sistemi intercom wireless. Hollyland serve molti mercati, come la produzione cinematografica, le riprese televisive, la produzione video, le trasmissioni, gli eventi in diretta, le mostre, i mezzi di trasmissione, la produzione, i teatri, i luoghi di culto e le case in affitto. Visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2309421/Hollyland.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg