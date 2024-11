Hollylands Black-Friday-Event entfacht die Kreativität der Käuferschaft

SHENZHEN, China, 20. November 2024 /PRNewswire/ – Während die Weihnachtszeit näher rückt, freut sich Hollyland, ein führender Anbieter professioneller drahtloser Gegensprechanlagen, ein außergewöhnliches Black-Friday-Event zu präsentieren. Dieser Event soll Verbraucher in Nordamerika, Europa, Brasilien und Japan in ihren Bann ziehen. Ab dem 21. November haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Gerätekollektion mit exklusiven Produkten und außergewöhnlichen Angeboten zu erweitern.

Unübertroffene Angebote über Kontinente hinweg

Die Feierlichkeiten zum Black Friday beginnen mit einer mit Spannung erwarteten Gratisbestellaktion von Amazon, die Kunden in mehreren Schlüsselregionen zur Verfügung steht. In den Vereinigten Staaten und Kanada beginnt der Event am 21. November um Mitternacht PST. Gleichzeitig werden die Verbraucher in ganz Europa, einschließlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, um Mitternacht MEZ mit dem Event beginnen. Brasilien wird einen Tag später, am 22. November um Mitternacht BRT, in die Feierlichkeiten einsteigen, während Japan am 27. November um Mitternacht JST dazukommen wird.

Bei dieser einzigartigen Aktion erhalten die ersten zehn Kunden, die während der Black Friday-Periode eine Bestellung aufgeben, den vollen Kaufpreis zurückerstattet – ein spannender Anreiz, früh einzukaufen. Die Teilnehmer können sich auf ein müheloses Verfahren freuen, da die Erstattungen automatisch erfolgen und keine weiteren Schritte seitens der Gewinner erforderlich sind. Um die Spannung zu erhöhen, werden die Gewinner am 22. November um 18:00 Uhr Peking-Zeit über den offiziellen Instagram-Account von Hollyland (@hollylandtech) bekannt gegeben.

Extravaganz der sozialen Medien

Zusätzlich zur Amazon-Aktion startet Hollyland eine ansprechende Social-Media-Initiative, die verspricht, das Black-Friday-Erlebnis weiter zu verbessern. Im Rahmen dieser Aktion werden insgesamt 336 kostenfreie Bestellungen angeboten, die in zwei Phasen unterteilt sind. Die erste Phase läuft vom 21. November um 09:30 Uhr bis zum 24. November um 09:30 Uhr (chinesische Zeit), gefolgt von der zweiten Phase vom 30. November um 09:30 Uhr bis zum 3. Dezember um 09:30 Uhr. Die Teilnehmer können sich über Instagram beteiligen, indem sie @hollylandtech folgen und ihre Bestellnummern von Einkäufen hochladen, die sie während der Black Friday-Aktion getätigt haben. Als zusätzlicher Anreiz erhöhen sich die Gewinnchancen derjenigen, die die Aktion unter dem Hashtag #hollylandBFCM mit ihren Freunden teilen. Außerdem erhalten Kunden, die ihren Einkauf in ihrer Instagram-Story teilen und @hollylandtech taggen, ein Hollyland-T-Shirt als Geschenk.

Die Hollyland-Black-Friday-Aktionen gelten für alle Produkttypen, Mengen und Preisklassen , so dass die Verbraucher die Chance nutzen können, einige der begehrtesten Artikel von Hollyland zu gewinnen. Zu diesen Produkten gehören innovative Audio- und Videolösungen, die sich an Kreative und Profis gleichermaßen richten.

Das LARK M2 zum Beispiel ist ein federleichtes drahtloses Mikrofon, das gerade einmal 9 Gramm wiegt. Damit ist es ein idealer Begleiter für Vlogger und Podcaster, die auf der Suche nach hochwertiger Audioqualität sind, ohne sich mit schwerer Ausrüstung herumschlagen zu müssen. Mit verlustfreier Klangwiedergabe und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 40 Stunden sorgt es für ein nahtloses Aufnahmeerlebnis.

Ein weiteres herausragendes Produkt ist das LARK MAX, ein drahtloses All-in-One-Lavaliermikrofonsystem mit der bahnbrechenden MaxTimbre Mic-Technologie. Mit fortschrittlicher Umgebungsgeräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation, ENC) liefert dieses System kristallklaren Ton und verfügt über 8 GB integrierten Speicher, der bis zu 14 Stunden Backup-Aufnahmen ermöglicht – perfekt für Interviews, elektronische Außenproduktionen und vieles mehr.

Das SOLIDCOM C1 Pro stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Kommunikationstechnologie dar und ist als schnurloses Vollduplex-Headset konzipiert. Die ENC-Technologie mit zwei Mikrofonen eignet sich hervorragend für laute Umgebungen und sorgt für außergewöhnliche Klarheit bei Produktionsteams. Die robuste DECT 6.0-Technologie unterstützt eine große Audio-Reichweite und eine beeindruckende Kommunikationsreichweite von bis zu 350 Metern (1.100 Fuß).

Für diejenigen, die hochwertige Videolösungen suchen, bietet das drahtlose MARS 4K-Videoübertragungssystem eine hervorragende Leistung mit einer Sichtreichweite von 150 Metern (450 Fuß) und einer extrem niedrigen Latenz von nur 0,06 Sekunden. Dieses System bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und hoher Leistung.

Schließlich vereint der MARS M1 Enhanced Sender, Empfänger und Überwachungsfunktionen in einem vielseitigen Gerät. Der 5,5-Zoll-Touchscreen sorgt für eine präzise Farbkalibrierung und unterstützt den Rec.709-Farbraum, so dass die Erstellung von Inhalten zu einem echten Erlebnis wird.

Weitere Informationen darüber, wie Hollyland während eines der größten Shopping-Events des Jahres für Begeisterung bei den Nutzern auf der ganzen Welt sorgt, finden Sie hier: https://hollyland.info/4flrxXj

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter von kabellosen Produkten, der sich auf kabellose Intercoms, Videoübertragungssysteme, Monitore und drahtlose Mikrofone spezialisiert hat. Seit 2013 bedient Hollyland Millionen Nutzer auf der ganzen Welt in verschiedenen Bereichen wie Film, Fernsehen, Videoproduktion, Live-Events, Ausstellungen, Theatern, Gotteshäusern und individuelle Content Creator. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, welches etwa 120 Länder und Regionen abdeckt und von Dutzenden von Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5027458/logo.jpg