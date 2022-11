Holy Name - El único cementerio católico con espacio en Jersey City organizará una jornada de puertas abiertas los días 12 y 13 de noviembre

La jornada de puertas abiertas destacará la financiación a cero por 48 meses

JERSEY CITY, N.J., 4 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Newark han organizado varios eventos exitosos de puertas abiertas en los condados de Essex, Union, Bergen y Middlesex este otoño.

Concluirán la temporada con un último evento de puertas abiertas en el Cementerio y Mausoleo del Holy Name en Jersey City, en el condado de Hudson, para ayudar a los católicos a adquirir conocimientos y confianza durante estos tiempos de incertidumbre económica antes de que surja un momento difícil para las familias.

Venga al próximo fin de semana de puertas abiertas, el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Cementerio y Mausoleo de Holy Name, el único lugar de entierro católico de Jersey City. Nuestros cuidadosos y profesionales asesores de planificación conmemorativa se reunirán con usted en un ambiente limpio, seguro y socialmente distendido para compartir información sobre las opciones de entierro y cremación, la conmemoración y el 0% de interés a través de la planificación financiera. www.rcancem.org/en-espanol. Para ayudar a las familias a aprender más sobre la planificación previa y la conmemoración, los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Newark están organizando un evento de puertas abiertas el 12 de noviembre y el 13 de noviembre de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Cementerio de Holy Name ubicado en 823 West Side Avenue en Jersey City, Nueva Jersey. Los asesores de planificación de Memorial, atentos y profesionales, responderán a las preguntas y compartirán información sin compromiso. Varias opciones de financiación, incluido el interés cero durante 48 meses, solo estarán disponibles durante el evento de puertas abiertas.

"Un momento de pérdida es un momento de confusión, y los arreglos finales no tienen que añadirse a la incertidumbre", dice Andrew P. Schafer, Director Ejecutivo de los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Newark. "Las preocupaciones por los arreglos de última hora para el entierro no deberían formar parte del proceso de duelo de una familia, especialmente cuando se experimenta un profundo dolor. Nos acercamos regularmente a las familias para informarles sobre los valiosos beneficios de la planificación previa."

El último fin de semana de puertas abiertas de 2022 tendrá lugar el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., en el Cementerio y Mausoleo de Holy Name, situado en el 823 de la avenida West Side, en Jersey City, en el condado de Hudson, a sólo 5 millas de la ciudad de Nueva York.

Durante la jornada de puertas abiertas, los visitantes conocerán los beneficios a largo plazo de la planificación previa, incluyendo la protección del legado de sus seres queridos y el acceso a opciones de financiación como el 0% de interés durante 48 meses.

El Holy Name es actualmente el único cementerio católico de Jersey City con espacio disponible. Ofrece un entorno similar a un parque, exquisitas obras de arte, tecnología moderna y un ambiente inspirado en la fe con grandes vistas del horizonte de Jersey City y la proximidad al transporte público.

Para saber más, vea los nuevos vídeos en https://www.rcancem.org/en-espanol o pase por el cementerio. Los asesores de planificación conmemorativa se reunirán con los visitantes para compartir información sobre las opciones de entierro y cremación, la conmemoración y la planificación financiera. No hay obligación ni es necesario concertar una cita.

Acerca de los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Newark

El ministerio de los Cementerios Católicos de la Arquidiócesis de Newark existe para satisfacer las necesidades de las personas y las familias antes, en el momento de la muerte y el entierro, y durante todo el duelo. También ofrecen Misas mensuales de recuerdo celebradas en los cementerios católicos de la arquidiócesis durante todo el año, normalmente durante la primera semana de cada mes y en días especiales, incluido el Día de los Caídos. Póngase en contacto con un asesor de planificación conmemorativa atento y profesional en [email protected] y obtenga más información en https://www.rcancem.org/en-espanol. Hablamos español y estamos orgullosos de servir a la comunidad latina.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=amk00o3h4yM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938637/HN_Chapel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938638/Catholic_Cemeteries.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1906827/Catholic_Cemeteries_of_the_Archdiocese_of_Newark_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark

SOURCE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark