Homebridge成立多元化和包容性办公室，并将此项工作视为对员工、住房供给行业和客户承诺的一部分

将拥有住房的机会扩展到所有社区成员，特别是服务不足的社区，以确保全国范围内拥有和获得住房的平等权利；以及 到2021年底，将Homebridge的员工多元化程度提高10％，包括整个公司领导角色的多元化。

为了细致地监管这些承诺，Homebridge今天还宣布任命Brian “Woody” White为公司的首席多元化和包容性执行官。

在新职位上，Woody将领导Homebridge的多元化和包容性战略。公司设立新的多元化与包容性办公室，为此项工作奠定基础。该办公室的核心任务是确保Homebridge在多元化与包容性方面的企业价值观和最佳做法始终体现在业务流程、招聘和业务关系各个方面并得到贯彻。

Woody毕业于马里兰大学帕克分校，自1986年以来一直是抵押贷款行业的领导者。他投入大量时间自愿帮助社区中的其他人解决有关个人理财培训和购买住房的问题。

“Woody拥有超过30年担任高管的丰富经验，推动着技术、业务发展、产品开发和企业家精神的不断发展，”Homebridge首席运营官Joe Sheridan表示。

“Homebridge正在开启一条密切关注整个公司范围内的多元化和包容性方法的大道，Woody将帮助制定确保我们在这方面处于行业领先地位的路线图。我们决定在多元化和包容性方面设定更明确的目的，这对于我们的增长和业务计划至关重要。Woody将在我们所有的关键决策中提供重要而且必要的声音，”Sheridan评论道。

为了实现Homebridge的多元化承诺，新成立的多元化与包容性办公室将2020年和2021年的初步工作重点放在以下几个方面：

对公众进行拥有住房的教育。

加强首次购房者计划的服务。

与专注于住房供给的社区团体建立关系。

在公司范围内寻找、招募和雇用各种人才。

关于Homebridge Financial Services, Inc.

Homebridge Financial Services, Inc.（NMLS ＃6521 www.nmlsconsumeraccess.org）是美国最大的私有非银行贷款机构之一。过去30年中，Homebridge不断壮大，在公司所有的办事处、200多个零售分支机构、两个批发部门Homebridge Wholesale和REMN Wholesale拥有近2300名员工。Homebridge获得FNMA、GNMA、FHLMC、FHA和VA的批准，到2019年年底提供了超过173亿美元的住房贷款。有关Homebridge、平等机会贷款人的更多信息，请访问www.Homebridge.com。

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