Homebridge inaugura la Oficina de Diversidad e Inclusión como parte del compromiso con los empleados, el sector inmobiliario y los clientes

Extender la oportunidad de ser propietario de una vivienda a los miembros de todas las comunidades, en especial a las comunidades marginadas, a fin de garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades en todo el país; y Aumentar la diversidad de la fuerza laboral de Homebridge en un 10 % para fines de 2021, lo que incluye una mayor diversidad en los puestos de liderazgo de toda la empresa.

Para llevar a cabo estos compromisos con un enfoque profundo, Homebridge también anunció hoy el nombramiento de Brian "Woody" White como Chief Diversity and Inclusion Officer de la empresa.

En esta nueva función, Woody dirigirá las estrategias de diversidad e inclusión de Homebridge. La piedra angular es la creación de la nueva Oficina de Diversidad e Inclusión de la empresa. La misión principal de la Oficina es garantizar que los valores y las mejores prácticas corporativas de Homebridge en lo que respecta a la diversidad e inclusión se implementen en todos los aspectos de los procesos comerciales, la contratación y las relaciones empresariales.

Woody se graduó de la Universidad de Maryland, College Park, y ha sido líder en la industria de la hipoteca desde 1986. Durante mucho tiempo se dedicó al trabajo voluntario para ayudar a otras personas de la comunidad en temas relacionados con la capacitación en finanzas personales y la búsqueda de una vivienda propia.

"Woody aporta al puesto su vasta experiencia como ejecutivo con más de 30 años de trayectoria, impulsando la tecnología, el desarrollo comercial, el desarrollo de productos y el espíritu empresarial", señaló Joe Sheridan, director de operaciones de Homebridge.

"Homebridge emprende un camino para enfatizar con diligencia nuestro enfoque de la diversidad y la inclusión en toda la empresa, y Woody contribuirá a elaborar la hoja de ruta para asegurarnos de ser líderes en la industria en este sentido. Nuestra decisión de adoptar una mayor consciencia de la diversidad y la inclusión es fundamental para nuestro crecimiento y nuestros planes empresariales. Woody proporcionará una voz importante y necesaria en todo nuestro proceso de toma de decisiones críticas", comentó Sheridan.

Para cumplir con los compromisos asumidos con la diversidad en Homebridge, en un primer momento, la nueva Oficina de Diversidad e Inclusión concentrará sus esfuerzos 2020 y 2021 en lo siguiente:

Educar al público en general sobre lo que significa ser propietario de una vivienda.

Mejorar las ofertas de programas para compradores de primera vivienda.

Forjar relaciones con los grupos de la comunidad enfocados en el tema de la vivienda.

Identificar, reclutar y contratar talento diverso en toda la empresa.

