Homestyler dévoile ses outils révolutionnaires de conception 3D en nuage et son programme mondial de partenariat au High Point Market

HIGH POINT, Caroline du Nord, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 25 au 30 octobre 2024, Homestyler a fait une entrée fracassante au High Point Market, en présentant ses outils de conception 3D en nuage à la pointe de la technologie, ses solutions commerciales et son programme de partenariat mondial. La société révolutionne la conception spatiale pour les décorateurs, les architectes d'intérieur et les passionnés, tout en aidant les cabinets de design et les marques d'ameublement à surmonter les défis d'efficacité dans les applications 3D.

En tant que leader du marché de la conception 3D dans le nuage pour la décoration et l'aménagement intérieur, Homestyler est issu d'Autodesk en 2009, un géant mondial des logiciels de conception 3D. En 2016, Easyhome et Alibaba ont acquis conjointement Homestyler, qui se targue de capacités avancées et d'une communauté massive de consommateurs internationaux. Avec une empreinte mondiale couvrant plus de 200 pays et régions, et une présence significative sur le marché aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni, en France et au Brésil, la plateforme est disponible en 13 langues et compte plus de 17 millions de consommateurs dans le monde.

Les outils de conception 3D sur le cloud d'Homestyler, pilotés par une technologie d'IA pionnière, offrent une intelligence et une efficacité inégalées. Contrairement aux logiciels de planification d'étage traditionnels, la plateforme d'Homestyler, pilotée par l'IA, donne aux consommateurs un flux de travail rationalisé pour la conception spatiale 3D, la modélisation, le rendu d'images et de vidéos, démocratisant véritablement l'accès à la conception créative.

La plateforme offre un éventail de fonctionnalités avancées, notamment l'édition sur plusieurs étages, des meubles personnalisés, des revêtements de sol en carrelage et des options de personnalisation complète de la maison, ainsi qu'un rendu fluide et des capacités de production vidéo marketing polyvalentes. Pour améliorer encore l'efficacité de la conception, la plateforme inclut des capacités d'IA telles que AI Designer, AI Decor et Home Copilot, qui servent d'assistant créatif, d'amplificateur d'efficacité et d'assistant d'apprentissage.

Plus tôt cette année, lors du Salon du meuble de Milan en avril, Homestyler a lancé son programme de partenariat mondial, conçu pour soutenir les agences de design, les détaillants de meubles, les sociétés immobilières et les agences logicielles à travers le monde. Stephanie Ma, responsable des activités internationales de Homestyler, a révélé que la société avait obtenu plus de 30 partenaires mondiaux très engagés lors du salon. Les États-Unis étant la plus grande base de consommateurs de Homestyler et un marché où la marque est fortement reconnue, la société vise à établir un réseau d'affaires centré sur ce pays afin d'élargir sa portée mondiale.

Homestyler a également mis au point des solutions numériques pour des cabinets de design internationaux, des détaillants de meubles, des promoteurs immobiliers et d'autres acteurs clés du secteur.

Un grand cabinet d'architecture hôtelière d'Amérique du Nord avait du mal à visualiser la disposition des meubles dans les chambres d'hôtes, ce qui avait un impact négatif sur les ventes. Homestyler a relevé ce défi en proposant une solution de conception personnalisée qui s'intègre parfaitement dans les flux de travail de conception et de construction de l'hôtel, améliorant ainsi l'efficacité du retour d'information sur la conception. La plateforme a également introduit des modèles professionnels de conception de chambres d'hôtel et du mobilier d'accueil, permettant une expérience d'achat unique qui a considérablement stimulé les conversions de vente.

Une plateforme de commerce électronique de carreaux italiens de premier plan a rencontré des obstacles en tentant de passer d'un outil de conception graphique en 2D à une solution de conception spatiale en 3D plus avancée. Homestyler est intervenu avec une forte assistance technique, permettant à l'entreprise d'améliorer considérablement ses capacités de conception 3D et de se repositionner d'un site principalement centré sur le carrelage à une plateforme de commerce électronique d'ameublement en 3D à service complet.

De la même manière, une grande entreprise brésilienne d'architecture et de décoration d'intérieur en ligne était confrontée à la perte de projets de conception et de modèles en raison d'une rotation du personnel, ainsi qu'à des difficultés pour collaborer en ligne sur des modifications de conception. Homestyler a fourni une solution qui a rationalisé la collaboration de l'équipe sur les modifications de conception et la gestion des actifs, facilitant la collaboration sur les projets, améliorant l'efficacité de la livraison et protégeant en toute sécurité les actifs de conception vitaux.

